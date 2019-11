Juan Fiorini: "La Argentina está mejor que en 2015"

El senador provincial Juan Fiorini (Juntos por el Cambio) participó del programa político “Reporte Especial”, en TeleJunín, y reconoció que el Gobierno “cometió el error de generar muchas expectativas antes de asumir y no todas se pudieron cumplir”. Además, se mostró confiado en el “diálogo” político con los nuevos gobiernos nacional y provincial y destacó la capacidad de gestión del intendente Pablo Petrecca.

-¿Qué expectativas tiene con respecto a la relación con el nuevo gobierno?

-Las elecciones nos dieron un resultado local, provincial y nacional, puntualmente, en mí, que soy senador provincial, me tocará seguir representando a los vecinos pero en un rol opositor, de control, de seguir presentando proyectos y soluciones para los vecinos, sin un Ejecutivo con el cual se trabajaba en equipo. Pero sí con una función muy importante ya que en la Cámara de Senadores Juntos por el Cambio va a mantener la mayoría. En el ámbito local las elecciones nos dieron un muy buen resultado, por lo que el intendente pablo Petrecca continuará el camino que inició en 2015 y que dio muy buenos resultados, porque todos coinciden en que se hizo mucho en Junín y la expectativa es seguir gestionando. El intendente ha demostrado su capacidad de gestionar y eso será lo que se ponga en práctica a partir de ahora, con los nuevos ministros. La representación de la ciudad no es del intendente, sino de todos los vecinos, los que lo votaron y los que no.

-¿Confía en el diálogo?

- Hay que buscar consensos, y al tener mayoría en el Senado y un buen número en Diputados, serán puntos donde hay que consensuar y estos primeros años de gobierno seguramente irá por ese lado. La mejor forma de avanzar es consensuando.

-¿Qué Provincia recibirá Axel Kicillof? ¿Se vienen meses difíciles?

-Ya son meses difíciles, y venimos de algunos también difíciles. Se hizo un gran esfuerzo desde el comercio, la industria. A partir de ahora puede haber algún cambio de política, pero la realidad es que todo lleva tiempo y eso también va a generar que tengamos meses complicados por delante. Pero sí podemos decir que Kicillof va a recibir una provincia mejor que la recibió la gobernadora en 2015, va a dejar los sueldos para que puedan pagar en diciembre y en enero, algo que no recibió la gobernadora cuando asumió. Seguramente vamos a escuchar dos voces diferentes, pero hay cosas que no se pueden negar. Es un camino que construimos con obras viales, de infraestructura hidráulica, y tienen que trascender a los gobiernos, las cosas buenas tienen que seguir porque benefician a las personas. El SAME, que próximamente tendremos en Junín, la universalización del SAE, que vamos a tratar de que continúen, porque no son de un político, sino de los vecinos. La infraestructura fue nuestro eje de gestión, serán otras cuestiones las que hay que mejorar, seguramente hemos cometido errores –y este es el momento para reconocerlos-, y por otro lado tienen que mirar todo eso para no cometer los mismos errores.

-Es todo importante, las obras, pero también que la gente llegue a fin de mes, es la complejidad de gobernar.

-Sí, es todo al mismo tiempo, muchas exigencias, intereses en juego, venimos de un país que repite los problemas desde hace mucho tiempo; no es algo nuevo la inflación para la Argentina. Por ahí el problema está en las expectativas que generamos y creo que sí cometimos el error de generar muchas expectativas antes de asumir y no todas se pudieron cumplir. Por ahí con la infraestructura sí, pero con la economía quizás no. Sí hubo un cambio trascendental en cuanto a decir la verdad, mostrar los resultados, no ocultar la pobreza, no ocultar la inflación, porque ese era nuestro punto de partida para empezar a construir algo diferente.

-¿Confía en un repunte de la economía con el próximo gobierno?

-La Argentina está mejor que en 2015, hay una base que no se puede negar, que es la infraestructura, y eso nos va a permitir construir para adelante. Muchos sectores económicos tienen mucho potencial por delante si se siguen haciendo las cosas bien.



-¿La falta de alineamiento político puede complicar la gestión local?

-Creo en las capacidades del intendente Pablo Petrecca, porque lo ha demostrado en estos cuatro años. No solo por tener un mismo color político se lograron muchas cosas para Junín, sino por el esfuerzo de su equipo de trabajo, por tener proyectos y por saber gestionar.

-¿Quién cree que va a liderar Juntos por el Cambio?

-Quizás lo que va a pasar es que haya una estructura más horizontal dentro de Juntos por el Cambio, al no tener un Ejecutivo que por ahí ordena un poco más. En los gabinetes ampliados nos llevamos la buena noticia de que tanto Macri como Vidal quieren seguir trabajando dentro de Juntos por el Cambio. Nacerán seguramente otras figuras, y es natural, estas elecciones dejaron buenos resultados por ejemplo, para Larreta o Jorge Macri en Vicente López, pero creo que con Macri y Vidal todo es más fácil, ya sabemos quiénes son, cómo trabajan.