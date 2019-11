Heber Domínguez, el juninense que subió al escenario a tocar con Luis Salinas

Luis Salinas, el reconocido guitarrista argentino, se presentó la noche del viernes en el Club Social, en el marco del Día de la Música, ante una gran cantidad de público que se deleitó con sus cuerdas, tal y como los tiene acostumbrados el músico en cada una de sus actuaciones.

Pero esta vez, la presentación de Salinas tuvo una particularidad o mejor dicho, un invitado a tocar en el escenario, quien hasta hoy no sale de la sorpresa: el guitarrista juninense Heber Domínguez.

“Todavía no lo puedo creer”, asegura sobre la experiencia musical que vivió el viernes: inesperada e inolvidable.

Gran admirador de Juanjo Domínguez y de Salinas, Heber había sacado su entrada como uno más pero algunas casualidades permitieron que al músico le llegara una versión de una de sus chacareras, interpretada por el joven juninense.

Cabe recordar que Heber ha acompañado a distintos artistas en la ciudad como Los Marchetto y participó del Festival de Cosquín, junto a Los Gringos. Actualmente integra la agrupación “Domingueros”.

“Subite a tocar”

“Un amigo que estaba a cargo del sonido me pidió que le pasara una grabación que yo había hecho de La Pesada y luego me avisó que fuera a la prueba, que duró alrededor de dos horas”, cuenta el guitarrista, que proviene de una familia de músicos. De hecho comenzó a tocar el piano a los 6, y a los 12 se pasó a la guitarra, pero nunca tomó clases.

Y lo mejor estaba por venir, cuando Salinas lo llamó a camarines, donde estaba con su hijo Juan, quien lo acompañó en la presentación.

“Me dio la guitarra y me dijo ‘tocate algo’, así que toqué un tango y le gustó”, cuenta Heber.

Y luego vinieron las palabras mágicas: “Subite a tocar. Te llamo y tocás lo que vos quieras”, le propuso Salinas. Y en el último tema, antes del cierre del show, lo invitó a tocar “La pesada”.

“Creo que toqué como pude”, confiesa ante los nervios que le generó la situación pero sin dudas a Salinas le gustó. Tanto que luego de la presentación compartieron una comida en un bar, con amigos, hasta las 3 de la mañana y el músico le dejó su contacto para que lo llame cuando esté en Buenos Aires.

Algo que destaca el juninense “es la increíble energía con que toca Salinas, con todo el cuerpo”.

Y de esa noche que vivió, Heber asegura que la experiencia es lo que se lleva.

“Para muchos se trata de chapas, de nombres. Pero uno no toca mejor porque tocó con Salinas, es la experiencia lo que cuenta y lo que no me olvido más. Esto me suma experiencia para seguir creciendo”, concluye.

Presentaciones

Los “Domingueros” se presentarán el 13 de diciembre, en la Casa de la Cultura, en Belgrano 32.

El 14 harán lo propio en Los Toldos, en la peña Don Emilio.