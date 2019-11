Destacan que la educación es el primer eslabón para concientizar sobre el maltrato animal

Recientemente el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que prohíbe la exposición de animales de compañía en vidrieras vivas, como una forma de erradicar la cosificación de los animales y desalentar la compra, entre otras cuestiones.

El proyecto fue elaborado por el Instituto de Derecho Animal y presentado por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín y es una de las acciones que se llevan adelante en la ciudad para luchar contra el maltrato animal.

Del mismo modo, las actividades y el trabajo constante de proteccionistas continúan siendo clave para visibilizar una problemática que no tiene solución si no se logra educar y concientizar sobre la tenencia responsable de animales.

Democracia consultó a Luciana Gómez Panizza, referente de AJPA; Fabiana Fraga, directora del Instituto de Derecho Animal y la proteccionista Alicia Oliva, quienes destacaron que las castraciones se continúan haciendo y también las capacitaciones en escuelas. Además destacaron la dificultad de controlar a quienes realizan abandono de animales.

Falta de responsabilidad

Alicia Oliva aseguró que “hay más animales en las calles, yo suelo contarlos cuadra por cuadra. Y no solo perros, también gatos”.

Para la proteccionista “uno de los factores es la falta de responsabilidad por parte de los dueños, esa manía que tienen muchos de creer que el perro sabe salir a pasear solo. El perro vuelve hasta que ya no vuelve”, explicó y destacó la necesidad de una ordenanza “que exija tener un animal en buenas condiciones y en caso contrario, se apliquen multas”.

Por su parte, Luciana Gómez Panizza, referente de AJPA destacó que “lo que la gente no entiende es que su perro no debe estar en la calle, los perros con dueño tienen que estar adentro de los domicilios y eso es difícil de lograr”.

Aún así advirtió que se siguen realizando “el mismo número de castraciones y se sigue trabajando en las escuelas. Hay proteccionistas que dan charlas, desde el municipio se dan charlas”.

Sobre la presencia de perros callejeros, Gómez Panizza aseguró: “No vemos que haya más, son los de siempre. Posiblemente haya más gente que deje los perros en la calle, eso es lo más difícil de controlar pero el número de castraciones es muy importante”.

En el refugio, actualmente cuentan con 200 animales, aunque destacó que la cifra varía entre 180 o 220, “dependiendo siempre de los que ingresan y de los que podemos dar en adopción”.

“Todo el proteccionismo colabora de alguna manera con el estado, protegiendo, haciendo castrar”, indicó.

A su vez hizo hincapié en que la castración gratuita es ley en la provincia y por consiguiente los municipios en la provincia tienen sus centros de zoonosis.

Oliva destacó que efectivamente “Zoonosis trabaja los días y los horarios de siempre, incluso ha sumado algunos sábados por mes para la gente que no puede llevarlos los días de semana”.

Concientización

Una frase muy conocida dice que “al final, conservaremos solo lo que amamos, amaremos solo lo que entendemos, entenderemos solo aquello que nos han enseñado”. Y en cierta forma de eso se trata la toma de conciencia, de la enseñanza.

En ese sentido, la directora del Instituto de Derecho Animal que funciona en el Colegio de Abogados destacó: “Necesitamos desterrar el término mascota para el cambio de paradigma. Y la educación es el primer eslabón de toda concientización. Ninguna norma va a lograr concientizar si previamente no se recorrió un camino, que es la educación”.

En esa línea destaca “la importancia del sentimiento de empatía hacia los animales no humanos que nos lleva a considerar sus necesidades, su trato digno. Y la educación desde pequeños se va aprehendiendo, internalizando. Y se crean hábitos y sentimientos de empatía”. Aún así considera que “las generaciones jóvenes muestran un cambio aunque el camino es largo”

Oliva señaló que “la concientización a nivel redes sociales está a la orden del día. Todos aquellos que rescatamos intentamos transmitir un mensaje unificado sobre no abandonar, no maltratar, castrar”, aunque confiesa que muchas veces al chocarse con la realidad y el abandono, resulta “desmoralizante”.

Maltrato y crueldad animal

Oliva consideró que “debería haber leyes u ordenanzas al menos, concretas y ejemplificadoras, con respecto al maltrato”.

Según Fraga, “en derecho animal está todo por hacer. Si bien hay un cambio, todas las problemáticas son importantes. La educación es necesaria incluso a los fines de modificar las normas, como la modificación de la actual ley penal 14346 del año 1954. La necesidad de erradicar la cosificación del animal”.

El Instituto de Derecho Animal funciona desde el 2014 y lleva adelante actividades académicas -no realiza proteccionismo, ni rescate, ni adopciones-, aclaró Fraga.

Hace pocos días fue sancionada y promulgada la Ordenanza 7633,por el Concejo Deliberante.

“Ese proyecto fue elaborado por el Instituto de Derecho Animal y presentado por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín”.

Se trata de “Vidrieras Vivas”, y según explicó “se trata de la prohibición de la exposición de animales de compañía en vidrieras vivas, para erradicar la cosificación”.

Es importante también, según Fraga, “involucrarnos en las denuncias de maltrato animal. Y va de la mano de las capacitaciones de los operadores, quienes están a cargo de tomar denuncias y cómo se realizan”.