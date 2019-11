El municipio continúa con los trabajos en los caminos rurales

Con el trabajo de una retroexcavadora, el municipio continúa realizando operativos en los caminos rurales del Partido de Junín. En esta oportunidad, se trabaja en calle Italia pasando Ruta 188 para retirar árboles, con el objetivo de que los caminos sean más anchos. Esto permitirá que la maquinaria agropecuaria se mueva con mayor facilidad al momento de trasladarse a los campos.

Al respecto, el ingeniero Alberto del Solar Dorrego, a cargo de Vial Rural, manifestó que "este es un trabajo que comenzamos hace un tiempo, primero con una máquina contratada, en la zona de La Brava, Campo Maipú y toda esa zona. En este lugar, calle Italia, no está tan cerrada la masa arbórea, aunque un camión alto llegaba a romper las lonas con el acacio negro. En estos sectores tenemos algunas especies que son tremendamente invasivas. Acá son culpas compartidas ya que cuando es una planta chica, hay que retirarla, pero no se hace y cuando crece, complica la transitabilidad de los vehículos".

“Varias especies”

"Tenemos varias especies, como la acacia, la higuerilla, en algunos lugares la siempre verde que se utiliza para los cercos en las casas y las moras. Vemos muchos casos no solo en Junín sino en la provincia de Buenos Aires con estas especies y por eso buscamos la forma de poder ensanchar los caminos. En este lugar, ya le hemos ganado cinco metros al camino, lo que genera tener dos manos para transitar. Pero hay lugares en donde dos maquinarias agrícolas o camiones no pueden pasar al mismo tiempo, sino que deben dejarse lugar uno al otro. Ya han venido algunos vecinos a agradecernos esta tarea que estamos haciendo, pero esto es parte de la planificación de Vial Rural", dijo Del Solar Dorrego.

Además, agregó que "no solo debemos poner en condiciones los caminos y las alcantarillas, sino también ensanchar los caminos. Tenemos un plan al respecto que vamos a ir cumpliendo a medida que avance el tiempo. Hoy estamos rompiendo con una máquina que pertenece a Vialidad Provincial, pero es cedida al municipio. No funcionaba, pero la arreglamos para que pueda hacer esta tarea. También estamos arreglando una Samsung, parecida a esta, y tenemos contratada otra, que hace un trabajo similar al que estamos haciendo acá".

El funcionario explicó: "Por otra parte estamos trabajando en calle Ocampo, cerca del aeródromo, con un equipo de mano compuesto por cuatro motosierras, una pala cargadora, un camión que se lleva la leña y una retroexcavadora para sacar todo lo que va quedando. Estamos probando el método más eficaz y más rápido para dar cuenta de este problema que es serio. Luego de estos trabajos, vendremos con las motoniveladoras para nivelar el terreno y hacer una buena cuneta. En algunos casos, hubo productores que nos dieron una mano y limpiaron todo el lugar que quedaba luego de retirar las plantas. Esto sucedió en el camino principal 8, a la altura de Maipú. Ahora debemos evitar el rebrote y hacer el mantenimiento".

Para finalizar, afirmó: "Estamos haciendo un buen trabajo, pero debemos seguir trabajando como hasta el momento. Es muy bueno poder mostrar estos trabajos para que se vea cómo se pueden ensanchar los caminos".