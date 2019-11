Buscan finalizar la obra del camino a la Laguna para antes del inicio de temporada

Tras la finalización de la repavimentación del camino a la Laguna de Gómez, el secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas de Junín, Marcelo Balestrasse, confirmó a Democracia que buscarán culminar el total de la obra para antes del inicio de temporada del Balneario que sería el 8 de diciembre.

Las tareas pendientes consisten en la demarcación horizontal, vertical y la colocación de cartelería. También se instalarán once columnas de iluminación en todo el trayecto del camino que estarán ubicadas en el ingreso a los barrios.

“Tienen que traer equipos, carteles y las columnas y todavía les queda un plazo de 50 días dentro del pactado en la licitación, que era de 150. Es que la obra de repavimentación del camino la hicieron rápido. En cualquier momento nos avisarán y vendrán a hacer los trabajos correspondientes”, afirmó Balestrasse.

“Yo hablé hace unos días con la empresa, para tratar de tenerla lista antes del inicio de temporada del Balneario que sería el 8 de diciembre. Pero como hay un plazo pactado, la firma puede tomarse el tiempo legal que corresponda”, subrayó.

Además, “seguramente haremos un expediente pidiendo reductores de velocidad o alguna medida para que se pueda disminuir la velocidad de los vehículos. Son temas que tenemos que resolver para el futuro”, apuntó.



En total, la empresa contratada, Marcalba, intervino 8 kilómetros en el tramo comprendido entre la entrada al Balneario y la Ruta Nacional 7.

“La estructura en relación a su base y la repavimentación de la carpeta asfáltica está prácticamente concluida. Solo nos falta resolver hacer o no el préstamo de Vialidad Nacional que está en el inicio del camino a la Laguna donde se cruza con la Ruta 7. Esto, se determinará si lo hace Nación o Provincia para que la obra esté finalizada. Ahora viene la etapa de demarcación horizontal y vertical, o sea las líneas laterales y las del medio las líneas amarillas de no paso, entre otras cuestiones. Esto se hace con una pintura especial", explicó el Secretario.

"Ya está visto con la empresa donde se van a colocar los carteles horizontales y reglamentarios. Y por último se instalarán once columnas en diferentes lugares y vamos a priorizar las zonas más oscuras y los ingresos a los barrios con doble poste", destacó.

Inversión

Según lo explicado por Balestrasse, el costo de la obra fue cambiando a medida que avanzaban los trabajos y se proponían cambios en los mismos.

Al respecto, estimó que sumando todo, licitación más adendas, el total de la repavimentación de avenida de Circunvalación y Camino al Balneario son alrededor de los 133 millones de pesos.

“La licitación fue de 96 millones, luego se hizo una adenda de 27 millones y la última fue de 10 millones, es decir, la inversión total es de 133 millones de pesos", apuntó.

“La obra en avenida de Circunvalación, también de 8 kilómetros, significó un porcentaje de esa cifra”, manifestó.

La misma licitación

Además, el Secretario aclaró que la empresa adjudicada a los trabajos es la misma que estuvo haciendo la repavimentación en avenida de Circunvalación. “Es parte de la misma licitación”, apuntó.

“La licitación es la que ya se hizo, desde el principio de todo esto, para la obra comprendida en avenida de Circunvalación y Camino al Balneario, que empieza en la Ruta 188 y llega hasta el Parque Natural Laguna de Gómez”, aclaró el arquitecto.

“Se hizo la primera parte, la avenida de Circunvalación hasta la Ruta Nacional N° 7 y luego se paró, cuando iba a comenzar el Camino a la Laguna, porque pedimos que se cambiara parte del proyecto. Debido al deterioro que había sufrido, producto de las inundaciones de 2017, consideramos que había que hacer más trabajos de fondo. Por eso se neutralizó, mientras Vialidad modificó algunos alcances del proyecto”, continuó diciendo.

“Después de ese proceso y de la aprobación por parte de los entes provinciales necesarios, la del Presupuesto y del Concejo Deliberante, recién a mitad de año se llegó a reiniciar la obra”, destacó.

“Podríamos haber optado por hacer un proyecto inicial y haberlo terminado y de última le hubiésemos echado la culpa al tiempo. Pero lo paramos para hacer los cambios y que la obra se haga como corresponde”, remarcó.