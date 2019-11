Los productores rurales de Junín, en alerta por una eventual suba de las retenciones

La incertidumbre que generan los rumores sobre la vuelta de las retenciones al campo mantienen al sector en una expectativa constante mientras se aguarda la asunción de Alberto Fernández y las medidas que pueda tomar en torno al agro.

Por lo pronto, con el correr de los días se van sumando distintas reacciones en torno a la cuestión. De hecho días atrás desde la Sociedad Rural Argentina rechazaron un posible incremento de los derechos de exportación y la Federación Agraria pidió “definiciones”.

Democracia dialogó con productores locales quienes expresaron preocupación y destacaron la necesidad de “no volver atrás”.



Rechazo enfático

El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking aseguró que desde la Sociedad Rural “se rechazan enfáticamente las retenciones”.

Por lo pronto, aseguró: “Nosotros apuntamos al progreso y velamos por los intereses de nuestra ciudad, en primera medida. En segundo término, creo que nuestro sector es el motor de la economía y lo viene demostrando”.

En esa línea destacó que “cuando se le sacaron las trabas se logró una cosecha record y veníamos de una de las peores sequías, de las más grandes de la historia”.

Frederking consideró que uno de los mayores temas es la inversión: “Necesitamos que se invierta en el país. Y si queremos inversión, el sector más genuino para hacerlo es el campo. Apostando siempre al país, invirtiendo en maquinaria, ganado, en todo, cada vez que es posible. Hay que cuidar y preservar al que invierte en Argentina, que es lo que hace el campo”, aseguró.

Asimismo hizo hincapié en la “desmedida” presión tributaria.

“No podemos proyectar ni a mediano ni a largo plazo, no tenemos crédito. Estamos haciendo un gran esfuerzo y estamos, de alguna forma, sosteniendo el país y necesitamos que se nos apoye en beneficio de los argentinos”, señaló.



Rodrigo Esponda, delegado de Renatre, en recientes declaraciones a este medio consideró que “hay que ser cautos con los rumores, todavía no sabemos cuál es el plan de gobierno que va a llevar adelante Alberto Fernández con lo cual deberíamos esperar”.

Y si bien no hay información concreta, destacó: “A modo de reflexión, espero que no volvamos a chocarnos con la misma piedra”.

Esponda insistió: “No cometamos los mismos errores. Hay que trabajar, apoyar, y salir adelante todos juntos, de eso no hay duda, pero hay políticas que ya demostraron que han fracasado y no tendría sentido volver a intentarlas”.

Faltan “definiciones”

El presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, participó de la mesa del hambre que se llevó a cabo días atrás y aseguró que Fernández: "Cuenta con nosotros para combatir el hambre" pero pidió definiciones sobre la dirección que tomará el nuevo gobierno.

Ante la posibilidad de que suban las retenciones en el mandato del Frente de Todos señaló: "La gran intriga del campo es dónde van a anclar las retenciones en el próximo gobierno". "Necesitamos algunas definiciones", consideró Achetoni, quien evaluó que, a su juicio, el gobierno de Alberto Fernández podría "subir las retenciones" al campo.

En la misma línea, la presidenta de la filial Junín de la entidad, Rosana Franco, indicó que “es un tema que preocupa al campo, más allá de que por el momento solo sean informaciones periodísticas” y aseguró que continúa la “incertidumbre”.

El temor

Una de las cuestiones que habría acentuado los rumores tiene que ver con declaraciones de Alberto Fernández a Página 12, quien indicó que “en la Argentina que viene todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrá que hacer el sector del petróleo, el minero y el del campo. Todos los que producen tendrán que hacer un esfuerzo".

Y específicamente sobre retenciones dijo: “Me encantaría no cobrar retenciones pero le hubieran dicho a Macri, que me va a dejar 5 o 6 puntos de déficit fiscal".