El oficialismo impidió un repudio por la suba del 25% en la tarifa de la luz

Unidad Ciudadana propuso repudiar la decisión de la gobernadora Vidal de incrementar un 25 por ciento la tarifa eléctrica a los bonaerenses a partir del 1 de enero de 2020.

La iniciativa tuvo el acuerdo del Frente Renovador y Peronismo Juninense, pero no de Cambiemos y el edil Andrés Rosa, del unibloque Compromiso por Junín, por lo cual el cuerpo deliberante no se pronunció al respecto en la sesión de ayer.

El edil José Bruzzone, en representación de Unidad Ciudadana, propuso un repudio a la determinación de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal de incrementar la tarifas eléctricas de un 25 por ciento a partir del 1° de enero de 2020, acotando que las empresas energéticas eran monopólicas.

Al respecto el concejal Maximiliano Berestein (Frente Renovador) señaló que “hay que cuidar a los bonaerenses, a los juninenses”, para que puedan acceder a las necesidades básicas y esenciales.

Por su parte, Lautaro Mazzutti (Peronismo Juninense) apuntó que la política del actual gobierno provocaba recesión económica, por lo cual estaba de acuerdo con el repudio a una medida que seguramente afectará a la gente.

Victoria Muffarotto (Unidad Ciudadana) recordó que Axel Kicillof, gobernador electo, le había pedido a Vidal que retrotrajera la medida en cuestión, afirmando que desde que en los cuatro años de gestión de Cambiemos se habían aumentado las tarifas en un 3.000 por ciento.

Defienden la medida

Sumándose a la discusión, Manuel Llovet, del bloque Cambiemos, ironizó: “ahora que son gobierno, seguramente van a poder solucionar todas estas cuestiones…”, haciendo referencia a quienes van a asumir el 10 de diciembre, en el orden nacional y provincial.

Afirmó que el servicio eléctrico antes de Macri era “terriblemente malo en todo el país”, destacando que actualmente EDEN tiene récord de nuevos usuarios, unos 42.000 según él.

Dijo que la empresa trabaja en todos los barrios en mantenimiento y colocando medidores inteligentes para autocontrol del consumo.

Citó como ejemplo el barrio San Jorge y manifestó: “el Estado llegó al cuadrante Noroeste y EDEN también llegó”, sosteniendo que las nuevas tarifas son “mejor vistas” teniendo en cuenta la “mejor calidad del servicio”.

Sobre el servicio eléctrico, y en un tema referido a la salud, el concejal Javier Prandi destacó que los electrodependientes tienen el servicio gratuito.

Finalmente, tras una larga discusión, hubo diez votos a favor de la oposición y diez en contra de Cambiemos y Rosa, por lo cual el voto doble del presidente del cuerpo, Gabriel D´Andrea, hizo que la propuesta fuera rechazada.



Sin pronunciamiento

Otra prolongada discusión se dio sobre si emitir o no un repudio al Golpe de Estado en Bolivia.

El bloque de Cambiemos (con la suma del edil Rosa) y la oposición, no lograron ponerse de acuerdo sobre los términos de esta presentación y concluyeron sin emitir ningún pronunciamiento.

Al no lograr los dos tercios requeridos necesarios para tal resolución, que tenía como base a dos proyectos, uno del oficialismo y otro de la oposición, el Concejo Deliberante no pudo pronunciarse respecto a la grave situación institucional y social de Bolivia, cuyo presidente Evo Morales se vio obligado a renunciar a su cargo y exiliarse en México.

El tema en discordia fue que para unos había sido un Golpe de Estado, y para otros no.

Unidad Ciudadana, Frente Renovador y Peronismo Juninense destacaron la gravedad de la situación institucional que afecta al país hermano, mientras que para Cambiemos, no había sido un golpe de estado, o por lo menos no en esos términos.

Aprobados

En la sesión de ayer, fueron aprobados por unanimidad varios proyectos para distinguir a personalidades y ciudadanos de nuestra ciudad.

Los despachos aprobados son:

- Designación a plazoleta ubicada Pje. Elías Cárpenas, Telésforo Chávez y esq. Chile con el nombre de “Margarita Alcahue” (Vecinos de Junín).

- Autorizando imponer el nombre de “Dr. Axel Vosou “ al lazareto municipal (propuesta del Ejecutivo).

- Prórroga del período Ordinario de Sesiones (Concejo Deliberante).

- Prórroga licencia al concejal Patricio Fay (petición particular).

- Declarando personalidad destacada al atleta de la ciudad de Junín Juan Suárez (Cambiemos).

- Declarando personalidad destacada de la ciudad de Junín al periodista, realizador, guionista y productor Christian Rémoli (Peronismo Juninense).

- Distinguiendo con el título de Mérito al Ciudadano a Gabriela Fioritti (Cambiemos).

- Declarando ciudadana destacada a la locutora y comunicadora social María Rosa Ragogna (Compromiso por Junín).

- Distinguir como personalidad destacada a María Laura Pasquinelli (Unidad Ciudadana).

- Distinguir como ciudadano destacado a Sebastián Darío Castelli (Unidad Ciudadana).

- Declarando personalidad destacada a los doctores Nelson Picard y Carlos Zanardi (Cambiemos).

- Distinguir con el título de Mérito al Ciudadano de Junín ”Post Mortem” a la médica Jesica Celeste Ferrari (Unidad Ciudadana).

- Declarando personalidad descatacada “post-morten” al fomenstista Obdulio Osmar Dugo (Cambiemos).

- Licitación privada 60/19, para la provisión de tubos de alcantarilla para equipos viales rurales (Ejecutivo).

- Convenio de procesamiento electrónico de pago con Mercado Pago (Ejecutivo).

- Prórroga de Ordenanza Nro. 5334/07- Emergencia Funeraria (Ejecutivo).

- Prórroga presentación del Proyecto de Presupuesto y Ordenanza Impositiva 2020.