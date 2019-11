Llaman a extremar los cuidados ante las altas temperaturas

Desde la Secretaría de Salud del Gobierno de Junín, informaron las medidas de prevención para evitar sufrir un golpe de calor ante las altas temperaturas. Además, solicitan extremar las medidas en los más pequeños y en los adultos mayores.

Carlos Lombardi, titular de la cartera sanitaria del municipio, indicó que "recordar estos consejos, hace algunos años, era para los meses de enero y febrero y hoy estamos en noviembre y ya tenemos que hablar de esto, indudablemente, el cambio climático está haciendo sentir las altas temperaturas y es necesario estar informados para evitar un golpe de calor".

"Este golpe se produce por un exceso de temperatura ante el cual el organismo va a estar expuesto, ya sea, por una exposición prolongada a altas temperaturas como también la práctica deportiva excesiva en momentos de mayor calor del día. Esto el organismo lo sufre, de distintas maneras y el importante saber que el golpe de calor se presenta en forma repentina y es bastante severo, dependiendo del tipo de exposición y de las edades de las personas, siendo las más vulnerables, los pequeños más pequeños o los adultos mayores", agregó.

El funcionario indicó que "lo que se suele manifestar como síntomas son, cefaleas, es decir dolor de cabeza, respiración alterada y trastornos en cuanto a la conciencia, temblores y periodos de letargo. Una de las manifestaciones más clásicas es el aumento de la temperatura de la piel, que comienza a ponerse roja y reseca, lo que hace que el tratamiento sea inmediato, por las graves consecuencias que puede tener la deshidratación".

Ante un cuadro de estas características, el médico informó que "debe colocarse a la persona en un lugar fresco y a la sombra. Aportarle una buena cantidad de líquido y paños fríos, para disminuir la temperatura corporal, que en cuadros como estos, puede llegar a los 40 grados". Consultado sobre cuáles son los grupos que pueden verse más afectados, Carlos Lombardi señaló que "son las personas con patologías cardíacas, con sobre peso y obesidad, las que toman algunos medicamentos, como son los diuréticos, betabloqueantes, antidepresivos, por nombrar algunos".

Por último y en relación a los consejos, el Secretario de Salud del Gobierno de Junín , detalló: "No exponerse al sol en el horario que va entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, momento en el que los rayos solares caen directamente sobre nosotros, evitar la práctica deportiva excesiva en ese horario, más allá de que tengamos un cierto grado de acostumbramiento, hacer deportes con ropa holgada, clara, no abrigarse para adelgazar, porque transpirar más no nos adelgaza, si nos hace correr el riesgo de deshidratarnos y por sobre todas las cosas, hidratarse mucho, permanentemente, usar protector solar, gorro y anteojos de sol".