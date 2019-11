Proponen discutir la falta de viviendas en el marco de los cambios al código urbanístico

La modificación del código urbanístico de la ciudad de Junín, cuyo objetivo se centra en cambiar de categoría la zona comprendida desde el centro hasta avenida de Circunvalación (de R3 a R2), fue tratada en comisión por el Frente de Todos, cuyos concejales habían manifestado la necesidad de realizar algunos cambios al proyecto.

De hecho, propusieron ampliar la discusión y generar herramientas para dar respuesta a la problemática de vivienda en la ciudad.

La concejal Victoria Muffarotto expresó: "esta modificación que está promoviendo el Municipio beneficiará seguramente el desarrollo inmobiliario y responde a una demanda de los empresarios y profesionales de la construcción. Nuestra propuesta es que, en línea con lo que nos permite la Ley de Habitat, se generen condiciones para que esta modificación genere recursos que se puedan afectar a bancos de tierra o la construcción de viviendas sociales".

Por su parte Lautaro Mazzutti manifestó que "en Junín hay una emergencia habitacional, faltan casas y lotes para construir vivienda única familiar. Lamentablemente es muy común visitar hogares donde viven 2 o 3 generaciones de familias que no encuentran una salida y se ven obligadas a reubicarse y padecer ese hacinamiento”.

Asimismo remarcó: “El Intendente ya ha manifestado que no hay lotes fiscales, y tampoco hay fondos y partidas municipales para construir un plan de viviendas, por lo que es necesario tener solución política y avanzar en el sentido de la redistribución de la riqueza, como nos permite la Ley de Hábitat".

La modificación que se está discutiendo, destacó la concejal Carolina Echeverría, “fundamentalmente cambia los parámetros de densidad demográfica de estas zonas. Es decir donde actualmente pueden habitar 200 personas por manzanas, a partir de la modificación podrán habitar 500 personas, lo que permite hacer edificios con más capacidad y más rentables. Necesitamos darle certezas a los vecinos de los barios de Fátima, Prado Español, Nuestra Señora de Luján y Nuestra Señora del Carmen que los servicios de agua, cloaca, gas natural y energía eléctrica, no se verán afectados con estas reformas".

Pedidos

Los concejales del frente de todos manifestaron que están dispuestos a avanzar si se da lugar a sus propuestas, porque, aseguraron, “es necesario que el crecimiento de la cuidad tenga en cuenta la demanda de todos los vecinos de la ciudad, considerando el derecho a la ciudad enunciado por la Ley 14.449”.

En ese sentido, solicitan que se informe “quiénes son los empresarios y propietarios con solicitud de factibilidad para construir en esos sectores”.

A su vez, “que se cree una plusvalía a los que se beneficien de la modificación del código urbano por proyectos inmobiliarios; que los fondos recaudados con la plusvalía sean afectados a desarrollo de un banco de tierras y vivienda sociales según lo establecido en Articulo 147 del Código Fiscal, Ordenanza 7197, y los artículos 345 al 357 de la Ley Provincial Nº 14.449 de “Acceso Justo al Hábitat".

También solicitaron un informe y evaluación del impacto en el estado de los servicios públicos en zonas afectadas por la modificación del Código Urbano.

Por último, que se incorpore en la próxima comisión de Legislación y Obras y servicios públicos del Honorable Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza de Vivienda Hábitat que presentara la ONG Don Ito en el mes de Mayo de 2019, y en ese marco la implementación de la Ordenanza del Consejo Municipal de Hábitat aprobada por este Concejo Deliberante en 2016.