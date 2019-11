Charla sobre celiaquía en la Escuela Técnica 1

Personal de la Dirección de Bromatología del Gobierno de Junín brindó una charla a los alumnos del colegio Industrial sobre celiaquía.

Se realizó en base a una solicitud de dicha institución ya que asisten alumnos con celiaquía y el objetivo fue conocer más sobre dicha temática. Además, participó de la misma, Cecilia Álvarez, de Celíacos Junín quien brindó su experiencia al respecto.

Sobre dicha temática, el Director General de Bromatología, Dr. Julio Ferrero, sostuvo que "es muy importante lo que estamos haciendo en esta institución ya que estamos comunicando a personas que no son celíacas, la manera de proceder para con aquellos que sí lo son. Y es muy bueno poder hacerlo en la comunidad educativa ya que los chicos van al mismo salón y tienen contacto permanente. Por eso hay que enseñarles para que tengan los cuidados necesarios, que no contaminen ese alimento que están recibiendo y que ya viene preparado para las personas celíacas".

Por su parte, Cristina Álvarez de Celíacos Junín, manifestó que "es fundamental poder educar y agradecemos al Municipio por las charlas que se hacen al respecto. Siempre estamos junto a ellos y la educación es muy importante para que la gente conozca de qué se trata. No por ser celíacos tenemos que llevar el tapper bajo el brazo sino que queremos ir a un lugar y estar incluidos. Las charlas son muy importantes porque viene gente de los comercios y restaurantes a informarse sobre la celiaquía".