La modificación del código urbano de Junín, el debate que viene en el Concejo

Luego del encuentro que mantuvo el municipio con concejales e integrantes del Colegio y la Asociación de Arquitectos, con el objetivo de cambiar de categoría la zona comprendida desde el centro hasta avenida de Circunvalación (de R3 a R2), la oposición planteó algunos reparos e incluso una propuesta propia.

En este contexto, el concejal de Unidad Ciudadana José Bruzzone afirmó ayer a Democracia: “La posición es acompañar el cambio de zonificación, que va a permitir una mejor respuesta al déficit habitacional que existe actualmente, e intentar que -en el proyecto de ordenanza o mediante otro instrumento- algo de la plusvalía que se obtenga con este cambio administrativo sea devuelto a la ciudad bajo alguna forma que la vamos a discutir”.

Es que si bien la modificación no está incluida en el temario que debatirán hoy en comisión los concejales, lo cierto es que el tema podría comenzar a discutirse hoy.

Y el edil kirchnerista agregó: “Queremos que se cumpla la ley de hábitat y que aquel que obtiene plusvalía urbana ponga algo para que la ciudad construya viviendas sociales o mejore el hábitat de alguna manera”.

El bloque del Frente Renovador, por su parte, aún no había tomado ayer una posición definitiva, pero fuentes del espacio adelantaron a Democracia que “en Junín lo que se necesita en términos de desarrollo urbanístico es hacer viviendas y no generar contextos para que se hagan negocios”.

En esta línea, consideraron que el objetivo primordial de cambiar los valores urbanísticos de R3 a R2 es para permitir hacer negocios en dos barrios puntuales.

“Hicimos una serie de pedidos al municipio para preguntarle quiénes son los propietarios que están demandando estos cambios y el municipio, como siempre, no nos da los datos”, lamentó. Es que el meonismo apunta –en línea con sus socios de Unidad Ciudadana- a que haya alguna promoción para desarrollar viviendas sociales.



El proyecto del oficialismo

Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, manifestó que "la planificación es tan importante como las obras para luego decidir hacia dónde van las inversiones. En este caso, estamos con reuniones para modificar el código urbano y es algo que está pedido desde hace años por el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Arquitectos. El mismo mercado inmobiliario necesita renovar zonas que hoy están con poca densidad. Además, son lugares en donde tenemos todos los servicios, zonas que quedaron relegadas y que están a pocas cuadras del centro de la ciudad”.

“Muchas han quedado con una nomenclatura de código y con una reglamentación que no permiten el crecimiento más ordenado y planificado. La ciudad es una pirámide que en altura comienza en el área centro y va bajando hacia la periferia en R1, R2, R3 y R4. Esto permite construir hasta determinada altura y determinados metros cuadrados", añadió.

"Hay un sector de la ciudad que abraza a R1 y luego pasa de manera directa a R3. No hay nada intermedio y simplemente queremos que esa zona de R3, pase a R2. Y esto significa que en determinadas parcelas se pueda construir un piso más, o sea 3 metros más, no un edificio enorme. Hoy hay muchas factibilidades paralizadas de conjuntos habitacionales y que tanta falta hacen a la ciudad, no se desarrollan por este motivo. Por eso queremos modificar el código que ha quedado relegado", dijo Balestrasse.