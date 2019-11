Nuevas tecnologías agilizan los reclamos de los vecinos a la línea telefónica 147

En el marco del programa de modernización que la gestión del intendente Pablo Petrecca lleva adelante en el funcionamiento de las diferentes áreas de la Municipalidad, la línea telefónica 147 es la herramienta con la que cuentan los vecinos para hacer efectivo reclamos, pedidos y sugerencias. La utilización de nuevas tecnologías permite hacer un seguimiento efectivo de cada llamado que se recibe.

En este sentido, el secretario de Modernización e Informática, Juan Zaballa, afirmó: "La línea telefónica 147 es una forma de estar muy cerca de los vecinos para poder trabajar juntos y lograr la ciudad que queremos. Es la forma que tienen ellos para comunicarnos cualquier tipo de reclamo, consulta, problema, asesoramiento o sugerencia, de manera directa y fácil".

Y agregó: "A través de cualquier teléfono celular o fijo se puede llamar a este 147, es un canal ordenado que nos permite darle al vecino una respuesta directa, sin necesidad de ir a recorrer oficinas y realizar trámites burocráticos", agregó.

Reclamos

En diálogo con Democracia, Zaballa afirmó que los reclamos más comunes son por focos quemados del alumbrado público, cortes de energía eléctrica, baches en el pavimento, poda y caños rotos, entre otros, ya que aclaró que las demandas vecinales son muy variadas.

Consultado sobre cómo es el funcionamiento, Zaballa explicó: "Es un sistema diseñado para darle agilidad al reclamo correspondiente, llegando al área del Municipio que corresponde para que el funcionario a cargo de dicha área brinde la solución correspondiente. Los reclamos pueden ser por luminarias, por roturas en espacios públicos, por desagües tapados o un camino en mal estado, esta es la forma más óptima en la que el vecino puede informarnos de cualquier problema y encontrar solución".

Además, el funcionario sostuvo que "cada reclamo que llega tiene su urgencia y cuando lo recibimos tiene su tratamiento correspondiente. Si nosotros recibimos el reclamo, éste llega al área correspondiente y luego se hace un seguimiento, que se realiza a través de un panel de control que nos indica el tiempo de demora, por qué no se está dando respuesta, etc. Como dije, se fijan prioridades y además se hace un control de calidad, poniéndonos en contacto con algunos vecinos para evaluar el grado de respuesta".

"La ciudad es de todos y necesitamos que el vecino nos ayude informándonos sobre el problema que ve en cualquier punto de la ciudad, sea o no su barrio. Cada llamado es grabado, para seguir mejorando la calidad de atención y respuesta, por eso digo, el 147 es el canal óptimo para estar comunicados y funciona las 24 horas los 7 días de la semana", informó.

Por WhatsApp

Por último, Juan Zaballa, recordó: "también hay un número de WhatsApp para que el vecino nos haga llegar su inquietud, es el 236-4414568. Si un vecino accede a la página web del municipio, www.junin.gob.ar, desde un celular, encontrará una ventana de diálogo para que directamente se comunique. Esto permite al vecino enviar fotos y cualquier otra imagen que respalde el mensaje que quiere dejarnos".