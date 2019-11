Gremios ferroviarios salieron al cruce, tras la manifestación de transportistas en Nidera

La Unión Ferroviaria y La Fraternidad criticaron al presidente de la Confederación Argentina de Transporte Automotor (Catac), Ramón Jatip, quien había declarado a este diario estar en contra de los subsidios al ferrocarril del San Martín Cargas en la manifestación que hicieron los camioneros en la planta ex Nidera con el corte de vías. “El tren, de una forma muy agresiva y con tarifas del 30% de lo que cuesta por camión, se está llevando la carga”, dijo este jueves.

El titular del gremio de la UF, Sergio Sasia sostuvo que las expresiones vertidas por el empresariado “están muy alejadas de la realidad” y que le causa “pena” que un empresario del transporte “no tenga una visión más amplia del desarrollo de un país y solo abarque sus propios intereses”. “Pensando así, es difícil que un sistema tan importante para el desarrollo de la economía argentina salga adelante, poco feliz”, consideró Sasia.

“Quizás no conoció muy bien el sufrimiento de miles y miles de trabajadores que se quedaron en la calle cuando las políticas de los años ´90 concesionaron los FFCC; o quizás sí, porque ello claramente le fue beneficioso en desmedro del crecimiento sistemático de la Nación”, apuntó.

“Yo reconozco a miles de empresarios que ponen el hombro por este país, pero en este caso específico, no hacemos más que retrasar, volver el tiempo a una etapa de sufrimiento”. Agregó para cerrar: “Esto no es una pelea entre trabajadores, estas declaraciones no contribuyen a nada”.

En contrapunto a lo que plantea Jatip, como informó el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Ezequiel Lemos, los trenes en la Argentina transportan solamente el 5% de la carga que se extiende por el país y solo accede al 13% del territorio nacional.

Sasia también evaluó que el transporte ferroviario de carga “disminuye los costos y aumenta la competencia, lo que también se traduce en más trabajo y a la vez jerarquiza las economías regionales y beneficia el estado de las rutas argentinas y además y muy importante, contribuye al medio ambiente”.

“Ley Federal de Transporte”

Por su parte, desde la Fraternidad, Omar Maturano afirmó: “Son lamentables las declaraciones de un señor que aparentemente piensa que es el dueño del transporte en la Argentina y temerariamente afirma que `los trenes en este momento y siempre le dan pérdida al país y no producen nada´. Verdaderamente es algo propio de una persona que está más cerca del autoritarismo que de la realidad”.

“Los trabajadores ferroviarios nos encontramos con las declaraciones de Jatip que dice y afirma que el ferrocarril se adueñó de la carga que ellos transportaban, que el tren en vez de mejorar las cosas las empeoró, que de forma agresiva y con tarifas inferiores se lleva la carga”, agregó.

Además aclaró que “No es la primera vez que Catac critica al sector ferroviario, es algo que viene aplicando desde años anteriores. Es una vergüenza para todos los trabajadores que siempre pregonamos la solidaridad y la defensa de las fuentes de trabajo, pero esta no es la manera. ¿Dónde habrá estado cuando nos privatizaron y nos echaron a tantos compañeros ferroviarios?, seguro que escuchándolo desde la radio de su camión y relamiéndose por toda la carga que iban a transportar”.

“Señor esto es cíclico, solamente el ferrocarril está empezando a recuperar la carga que se le arrebató en los 90. En vez de pelear por esto, peleemos por una Ley Federal de Transporte, va a hacer mucho mejor para todos.”, concluyeron desde la Fraternidad.