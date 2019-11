Tabacaleras reclaman regulación del vapeo

A partir de los episodios ocurridos en Estados Unidos y otros países de pacientes con dificultades de salud relacionadas con el uso de cigarrillos electrónicos, la industria tabacalera legal denunció que “existiría un consenso en el ámbito científico y médico de que los riesgos están asociados al uso de aceites que contienen THC (tetrahidrocannabinol) que, con fuerte presencia en el mercado negro, han sido identificados como los probables culpables”, por lo que reclamó “la regulación del mercado en una categoría de productos que podría ser una alternativa menos riesgosa que los cigarrillos convencionales”.

Recientes informes de la Agencia de Salud del Reino Unido (Public Health England) concluyeron preliminarmente que “a pesar de que no está exento de riesgos, vapear es, al menos, 95% menos peligroso que fumar”.

En este sentido, la Secretaría de Salud emitió un comunicado donde convoca a los centros sanitarios a informar posibles casos de pacientes afectados por el uso de cigarrillos electrónicos.

"Tanto el alerta, como el relevamiento de estos casos, se produce en el marco del brote de enfermedad pulmonar grave y potencialmente mortal entre los usuarios de cigarrillos electrónicos que en Estados Unidos ya reportó en los últimos meses 36 muertes y más de 1800 casos de enfermedades respiratorias graves no infecciosas", indica el organismo oficial.

“La comunidad internacional se ha puesto en alerta debido a la aparición reciente de neumonías lipoideas, neumonías eosinofílicas, y otras enfermedades pulmonares raras, no infecciosas y graves que afectaron en general a personas jóvenes”, explicó Verónica Schoj, directora nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, quien agregó que “Argentina no está exenta de estos riesgos a la luz del crecimiento del consumo de estos productos en el país”.