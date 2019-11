Continúa la manifestación de transportistas frente a la planta de Nidera en la Ruta 7

Transportistas de Junín adheridos a la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) volvieron a manifestarse ayer, frente a la planta de la ex Nidera, en reclamo por la disminución del trabajo, que los propietarios de camiones atribuyen al crecimiento de las operaciones de trenes de carga, que transporta los productos y granos hacia los puertos.

Cabe recordar que el jueves último, sobre las vías del ferrocarril San Martín, a la altura del camino vecinal que une la Ruta Provincial 65 con la Ruta Nacional 7, los camioneros realizaron una fuerte protesta, que complicó el paso de las formaciones cargueras.

El tren le cobra 350 pesos a Nidera y nosotros tenemos que cobrarle 1 mil pesos. Esos 650 pesos que faltan, los pone el pueblo argentino para que se beneficien las multinacionales. Ramón Jatip

En el centro de la protesta, a la vera de la calzada nacional, Democracia dialogó con Ramón Jatip, presidente de Catac. “El tren lleva la carga con tarifas muy bajas y con los costos subsidiados por todos nosotros, con el impuesto de transferencia de combustibles”, afirmó el dirigente sectorial.

“Entonces el tren le cobra 350 pesos a Nidera y nosotros tenemos que cobrarle mil pesos. Esos 650 pesos que faltan los pone el pueblo argentino para que se beneficien las multinacionales”, denunció.

“Como todos lo vieron, no cortamos el paso en ningún momento”, señaló Jatip ayer, aunque un día antes había declarado a TeleNoticias (TeleJunín) que no pasaría “ningún tren”.

“Hoy (por ayer) vinimos a la puerta de Nidera, donde tuvimos una reunión y hablamos con el presidente de Cofco, Alfonso Romero”, informó el dirigente.

“Charlamos sobre el regalo que hacen los trenes de cargas trabajando con el 35% del total de la tarifa que cobran los camiones. Es muy probable que estemos hasta el martes acá parados. El tren le regala a los grandes acopios”, subrayó.

“El cliente es libre de elegir”

En una entrevista con este diario, el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Ezequiel Lemos, explicó: “La línea San Martín la subsidiamos los argentinos porque no tenía carga y en octubre ganó plata pagando el mantenimiento de las vías. Los camioneros no pagan el mantenimiento de los caminos. Entonces es más fácil cortar las vías. Nosotros no lo vamos a permitir y vamos a seguir con el crecimiento del tren que el país necesita”.

“Acá hay un cliente (Nidera) que quiere contratar el tren y hay unos señores camioneros que quieren que los contraten a ellos. Hace meses que nos venimos sentando con Ramón Jatip, que quiere que el tren se vaya de ahí obligando al cliente a pagar más. Eso está mal”, indicó.

“El cliente es libre de elegir, si no estaríamos haciendo las cosas mal. El tren y el camión son hermanos, nos necesitamos y hay que pensar en cómo integrarnos. Por ejemplo, donde hay algo nuevo siempre necesitamos del camión”, explicó.

“Espero que Ramón entre en razón. Sé que no es fácil readaptarse a una situación que tenemos hoy los argentinos para desarrollarnos. Con qué derecho puede pensar que los camioneros tienen más derechos que los ferroviarios. Si no sería trabajadores contra trabajadores”, confió.

“Si el tren solo mueve un 5% de la carga a nivel país, hay que entender que existen principios básicos como la libertad y tenemos que hablar para siempre buscar una razón”, subrayó.

Acá hay un cliente (Nidera) que quiere contratar el tren y hay unos señores camioneros que quieren que los contraten a ellos. Hace meses que nos venimos sentando con Ramón Jatip, que quiere que el tren se vaya de ahí obligando al cliente a pagar más. Eso está mal. Ezequiel Lemos

“Busca a los grandes acopios”

En este sentido, Jatip aclaró que “el tren a una familia de barrio no le lleva nada, ya que, por ejemplo, carga cantidades de harinas que van para los cerdos de los chinos o el aceite para el biodiésel. La leche que toma el vecino, el pan, y la verdura los llevan los camiones”.

“Nosotros somos un pueblo de trenes y yo soy pro tren. Lo que sucede es que en esta etapa expansiva, de querer sumar toneladas para demostrar el gasto que se hizo en materia ferroviaria, afirman que la cantidad transportada es superior a las de hace 5 años y así seguirá siendo”, agregó

“Si se toma el grueso de una cosecha de 150 millones de toneladas, el tren, como opera hoy, se lleva 13 millones. El restante lo llevamos siempre nosotros. El ferrocarril hoy no lleva azúcar, yerba, leche ni nada de lo que consume cualquier ciudad como la nuestra, ya que lo llevamos con nuestros vehículos”, aclaró.

“Entonces el tren busca a los grandes acopios y ahí se introduce para sacar la carga. Cuando un camión en viajes cortos arrima el cereal a la planta, tras un día de meterse en el campo y otro para descargar, ese producto, antes, se nos devolvía a los camioneros”, concluyó.





“En todo el mundo el tren es más barato”

“Nuestro país aporta solo el 5 por ciento de las cargas mediante los trenes. Brasil lo hace en un 30, Estados Unidos en 35 y Canadá en un 45. Son países que compiten con los granos con nosotros”, apuntó el presidente de Trenes Argentinos Cargas.

“En todo el mundo el tren es más barato que los camiones. Cuando Argentina era la sexta potencia del mundo es porque funcionaban los ferrocarriles. Ahora tenemos que recuperar los trenes para llegar al 20 por ciento de la carga”, destacó

“En este proceso de recuperación tenemos que tener en cuenta algunas particularidades porque el tren no llega todos lados. Junín siempre fue una ciudad ferroviaria y eso se quiere volver a recuperar”, confirmó.

“Hoy el ferrocarril llega al 13% de los lugares en donde podemos ir a buscar y transportamos un 5%. El camión llega al 100% de los lugares. En el caso de Junín estamos un 21 por ciento más barato que el camión y en otros un 40%. Es algo normal que pasa acá y en todo el mundo”, finalizó Lemos.