"Van a llegar obras, pero lo urgente es la comida", dijo Mazzutti

El concejal del Frente de Todos Lautaro Mazzutti estuvo en el ciclo político Reporte Especial (TeleJunín) y reclamó al intendente Pablo Petrecca que “se abran al diálogo”, al tiempo que agregó que “no le hace bien a la democracia que todas las votaciones de las ordenanzas importantes las defina en un desempate el presidente del Cuerpo”.

Con respecto a la pérdida del alineamiento político del Municipio con Provincia y Nación, el edil peronista afirmó: “Un claro ejemplo es la intendenta de La Matanza, que en muchas ocasiones ha denunciado un trato desigual con respecto a otros municipios. Entiendo que ése no va a ser el proceder de Axel Kicillof, porque hay que entender que se gobierna para todos y el que termina perdiendo con estas prácticas es el vecino”.

“La urgencia está a la vista, es la comida, la falta de trabajo, de vivienda, y Alberto Fernández y Axel Kicillof tienen el gran desafío de comenzar cuanto antes”, dijo.

Y agregó: “Kicillof va a gobernar en un sentido completo, integral, obviamente que van a llegar obras, pero lo urgente es la comida, generar trabajo, que no cierren más comercios, que nuestras pymes comiencen a producir, y no se puede perder un solo minuto para reactivar la economía”.

“Hemos vuelto a tener chicos que vienen con las zapatillas rotas y las familias no se las pueden comprar, cada vez los clubes tenemos que ocuparnos más de darles a los chicos el vaso de leche", expresó.

“El intendente tendrá que demostrar capacidad de gestión, que no la hemos visto. Obviamente va a recibir el apoyo de Provincia y Nación, pero tendrá que tener la capacidad de dialogar, de gestionar”, afirmó.