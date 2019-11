Educación más cara: las cuotas de los privados subieron un 19% desde este mes

La espiral de aumentos con el que arrancó noviembre, se suma ahora el de los colegios privados ya que el Gobierno provincial autorizó la actualización de los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada. Y se comunicó en las instituciones locales el pasado 30 de octubre.

Como ocurrió en la anterior actualización, que había sido aplicada en mayo último, la suba recorre una amplia escala, determinada por el nivel y la modalidad de enseñanza y por el porcentaje de aporte (subvención) que percibe cada institución, que va de 223 pesos a 1.268 pesos.

Los incrementos, se indicó, serán para los últimos dos meses del calendario escolar, mientras que todavía no hay definiciones sobre lo que ocurrirá con la matrícula y la cuota del ciclo 2020.

Algunas instituciones locales buscan bonificar el aumento para que el impacto no sea tan grande.

Jardín y primaria

En la Provincia este incremento del arancel curricular se aplica por la comunicación Nº 184 de la Dirección General de Cultura y Educación del 30 de octubre de 2019 y, según pudo saber este diario, en distintos establecimientos educativos de la Región ya fue notificada a los padres a través de las libretas de comunicaciones.

Las subas son en valores fijos, de acuerdo a una tabla (ver aparte) que depende del aporte estatal que recibe cada establecimiento. Pero se puede estimar que los incrementos van a rondar entre el 19 y el 22 por ciento, según las categorías.

Así las cosas, las familias que envían a sus hijos a un jardín de infantes o escuela primaria de gestión privada con un 100 por ciento de aporte estatal pagarán, desde este mes, 223 pesos más de cuota.

Esto representa un 22 por ciento más: a partir de esta suba, la cuota que deberán afrontar las familias que tengan niños o niñas en jardines o primarias de instituciones con 100 por ciento de subsidio del Gobierno pasará de poco más de 970 pesos a 1.193 pesos (teniendo en cuenta los topes arancelarios).





Secundaria

En el otro extremo de la escala se encuentran las escuelas secundarias técnicas o agrarias con un 40 por ciento de aporte (el mínimo), una modalidad no muy extendida en el espacio educativo privado, donde la cuota saltará de 1.268 pesos, pasando de 6.675 pesos a 7.943 pesos. O sea, un incremento del 19 por ciento.

Para el nivel secundario el aumento máximo se dará en aquellos establecimientos educativos con 40 por ciento de aporte estatal, donde la cuota se incrementará hasta 1.108 pesos.

Según indicó a Democracia la Inspectora Jefe Regional de DIEGEP, Daniela Morán, “La Región 14 cuenta con ocho distritos, entre los cuales está Junín. En nuestra ciudad hay 31 establecimientos de Gestión Privada: 13 instituciones de nivel inicial, con solo un jardín maternal reconocido por Diegep; 9 establecimientos de nivel primario, -este año incorporándose para el próximo ciclo lectivo uno más-; 7 colegios secundarios y 2 nivel superior. Esto hace un total de 32 servicios, abarcando una matrícula 15569 alumnos”.

En nuestra ciudad, la subvención se encuentra entre el 60 y el 100%.



“Para dar cumplimiento con los salarios, en Junín, la mayoría cuenta con una subvención estatal del 100%, solo algunos tienen un aporte del 60 %. Sin embargo esto no implica la totalidad de los cargos docentes , ya que dicho aporte no cubre la totalidad de los cargos enmarcados en la normativa vigente”, aclaró Morán.

Los establecimientos educativos de gestión privada sintieron el impacto del acuerdo paritario alcanzado por el gobierno de María Eugenia Vidal con los docentes, y, en particular, la aplicación de la cláusula gatillo: en 2019 los sueldos de los maestros se ajustaron cada tres meses, de acuerdo con el movimiento de la inflación.

Topes

Gabriela Spreafichi, representante legal del Colegio Nuestra Señora de Luján explicó que las tablas de la Dirección de Cultura y Educación, “ponen un tope y no se puede aumentar más de lo que indica esa tabla, se puede cobrar menos pero no más”.

A su vez indicó que se trata de la base del arancel curricular, y que luego se suman ítems extracurriculares.

“Se trata de aquello que el estado no subvenciona: inglés, computación, catequesis”, detalló, a los que se agregan otros conceptos como material didáctico y cobertura médica.

“Eso se calcula aparte, son gastos que se erogan desde el colegio y no se pueden aumentar más del 10%”, aclaró.

Cada colegio tiene la posibilidad en todo caso de bonificar algún descuento, si lo considera.

“Nosotros, a las familias del nivel primario, como el aumento es mayor, tratamos de ayudarlas con una bonificación importante estos meses”, concluyó.