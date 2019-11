Por el cambio de gobierno en Nación y Provincia, se renuevan cargos en Junín

Si bien en Junín el intendente Pablo Petrecca (Juntos por el Cambio) revalidó en las urnas su mandato al frente del municipio por otros cuatro años, las derrotas del oficialismo en Nación y Provincia tendrán un fuerte impacto en Junín, más precisamente en más de una decena de organismos y cargos claves que dependen de esos estamentos y que resultan de vital importancia para la gestión de la ciudad.

En efecto, a partir del 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández asuma la presidencia de la Nación y Axel Kicillof, la gobernación bonaerense, comenzará un proceso de cambio de autoridades en reparticiones públicas de nuestra ciudad.

Según un relevamiento realizado por Democracia, se espera un cambio en la jefatura de la UDAI Junín de la Anses –un organismo que, si se volviesen a implementar programas de vivienda como Procrear o de educación, como Conectar Igualdad, podría volver a tener un perfil alto (más político y menos técnico)-, que hoy tiene como director al hermano del jefe comunal, Walter Petrecca.

La danza de nombres, que ya comenzó en la ciudad, por el momento –coincidieron todas las fuentes consultadas por este diario (algunas de ellas que serán parte de la mesa chica donde se cierren los acuerdos por los cargos)- no tiene asidero ni bases confiables, ya que restan definiciones claves, como por ejemplo la conformación del Gabinete bonaerense.

“El gabinete es importante porque define las áreas, depende de qué sector político (el kirchnerismo, el massismo) termine ocupando Anses, PAMI, el ministerio Trabajo, el ministerio de Desarrollo Social, para saber cómo se va a acomodar hacia abajo, en los distritos”, confió un legislador a este diario.

Un acuerdo casi de cúpulas

Si bien en un primer momento los intendentes del Frente de Todos que obtuvieron triunfos en la Cuarta Sección Electoral venían impulsando tener una participación de peso en las designaciones, lo cierto es que –según pudo averiguar Democracia de fuentes confiables-una parte importante de los acuerdos los definirían directamente Alberto Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa. “No va a venir enlatado (el acuerdo), pero casi”, sugirió una legisladora por la Cuarta Sección, ayer, en diálogo con este diario.

Pero Anses no es el único organismo que renovará autoridades. También se esperan cambios de autoridades en IOMA, PAMI, el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, Región Sanitaria III, delegaciones del ministerio de Desarrollo Social de Provincia y Nación, del ministerio de Trabajo, y jefaturas de Educación distritales y regionales.

La otra incógnita es qué hará el ex intendente y líder del Frente Renovador Mario Meoni, que finaliza su mandato al frente del directorio del Banco Provincia, y mantiene muy buenos vínculos con Alberto Fernández y Sergio Massa. Fuentes bien informadas aseguraron a este diario que no seguirá al frente de la entidad crediticia –el Frente Renovador ya tiene ocupado el cargo de director- y se esperan novedades importantes estos días, sobre el futuro político del ex alcalde.