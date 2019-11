El Servicio de Cirugía General fue acreditado por la Asociación Argentina de Cirugía

La Asociación Argentina de Cirugía acreditó al Servicio de Cirugía General de Clínica La Pequeña Familia, por un período de cuatro años e ingresando en el Programa de Gestión de Mejora Continua.

El presidente y director médico de la clínica, doctor Norberto Petraglia, acompañado por el jefe de Cirugía, doctor Juan Padín, y los cirujanos Gustavo Ratto y Fernando Tellería, hizo hincapié en el reconocimiento obtenido a la labor de este servicio, concordante con lo que es ya la filosofía de la clínica, la mejora continua.

“Se trata de no conformarse e ir siempre un poco más adelante, para estar a la altura de las circunstancias, de lo que la gente espera de nosotros, y lo que fue el objetivo fundacional de la clínica: que la gente no tuviera necesidad de ir a Capital o a Rosario para solucionar sus problemas médicos”, manifestó el doctor Petraglia, al ser entrevistado por TeleJunín.

“Es un orgullo para nuestra institución, que el Servicio de Cirugía General haya sido acreditado por la Sociedad Argentina de Cirugía. Este año la clínica está cumpliendo 25 años, nuestro objetivo fundacional fue tratar de solucionar los problemas médicos complejos, a una amplia zona de la provincia de Buenos Aires y el Sur de Santa Fe”, dijo el director.

Destacó que la clínica ya había obtenido otras acreditaciones, que son evaluaciones por un ente externo, de la calidad, los procesos, los profesionales, la organización, de esta clínica.



“En el 2015 ya la Terapia Intensiva fue acreditada por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva; este año, el Servicio General de la Clínica, que previo a eso, muchos años antes tuvo un proceso de departamentalización, dividirse en equipo para hacer cada parte lo que mejor sabía hacer y también cuenta con una residencia desde hace 15 años, que es un sistema de formación médica de posgrado”, explicó.

“La institución misma también ha acreditado con ITAES, Instituto Nacional de Acreditación más exigente seguramente, en dos oportunidades, en el 2015 y en el 2018, en forma plena. Eso también acredita, de alguna manera, la calidad y la seguridad de atención de los pacientes. Para nosotros significa un motivo de gran orgullo porque va en el camino de la mejora continua y tratar de atender cada vez mejor a los pacientes, darles más seguridad”, aseguró el doctor Petraglia.

Durante la entrevista, el doctor Juan Padín, jefe de cirugía, recordó que el servicio ya había tenido una acreditación en el 2014 por dos años, provisoria, generando entonces varios subprocesos y en base a eso se pudo tener la acreditación plena. “Nos evalúan desde si estamos dentro de los rangos nacionales e internacionales de complicaciones quirúrgicas, índices de operaciones, cómo realizamos nuestra tarea y cómo la institución nos da apoyo a la tarea que nosotros realizamos”, explicó.

Por su parte, el cirujano Fernando Tellería manifestó que en nuestro país, la Asociación Argentina de Cirugía avanzó en su política de acreditación. “Antes la acreditación era un proceso casi discriminatorio, hoy la tendencia es otra cosa: ellos se acercan y dicen ‘te falta esto’, te ayudamos a completarlo y te acreditamos. La acreditación es un reconocimiento de un estándar”, apuntó.

Respecto a la Residencia de Cirugía General, el doctor Padín aclaró que era condición para acceder a su acreditación, el tener ya acreditado el Servicio de Cirugía General, por lo cual una de las metas del servicio para antes de fin de año, es tener acreditada la Residencia. “La acreditación por parte de la Asociación Argentina de Cirugía nos estimula y a su vez nos da la posibilidad de que sea acreditada por el Ministerio de Salud de la Nación, así cuando los residentes egresan, ya tienen su especialidad y no necesitan generar el trámite”, dijo.

Durante la charla, el doctor Tellería acotó que actualmente la mayoría de los sistemas de residencia tienen problema para conseguir postulantes, ya que una residencia significa tiempo y esfuerzo, pero se gana en el aprender. “Hoy hay caminos mucho más rápidos para ganar, descansar, tener vacaciones, manejar el tiempo y la gente que está en edad de hacer una residencia, la mayoría opta por el camino más fácil. Pero el camino de la residencia es el mejor para formarse, pero no abundan los postulantes, entonces es todo un trabajo continuo de hacer entender a la gente en edad de formación que no es lo mismo formarse a los 25 o 30 años, que padecer el resto de la vida sin formación”, apuntó.

Por su parte, el doctor Gustavo Ratto, sobre la acreditación, dijo: “se calcula que en medicina el 95 por ciento de los conocimientos médicos son ‘chatarra intelectual’ en cinco años. Con lo cual si uno se queda sentado sobre lo que aprendió, y por más buena que haya sido la formación, se estanca y desaparece. Seguir el progreso significa esfuerzo. Esto obliga a efectuar cambios y a mejorar sustancialmente, para la acreditación”.

El doctor Petraglia destacó que la clínica La Pequeña Familia tiene residencia en siete especialidades. “Hoy por hoy es casi imposible concebir la institución sin el sistema de residencia, porque es a la vez una retroalimentación para nosotros y un estímulo para seguir avanzando”, afirmó el director de la institución.