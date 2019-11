El envejecimiento predispone a padecer Diabetes Mellitus por varios factores

El jueves próximo, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.

"La prevalencia de la diabetes es cada vez mayor a nivel mundial. Según previsiones, afectará a más de 592 millones de personas en 2035. En la actualidad, se estima que más de 425 millones de personas la padecen", indicó Carlos Reguera, médico cardiólogo y jefe del área de Medicina Preventiva y Cardiología de Ineba (Instituto de Neurociencias Buenos Aires).

Existen varios tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1 no hay producción de insulina por lo tanto el organismo no cuenta con la llave que permita abrir la puerta de entrada de los azúcares a los tejidos. Comienza generalmente antes de los 30 años y su tratamiento requiere seguir un plan de alimentación adecuado y la aplicación de inyecciones de insulina. La diabetes tipo 2 es la forma más común. Si bien suele comenzar después de los 40 años, la enfermedad se observa en forma cada vez más frecuente en jóvenes y adolescentes. Este tipo de diabetes suele ser consecuencia del sobrepeso, la obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo. Si bien existe producción de insulina, la misma actúa de forma inadecuada. La llave no encaja en la cerradura de modo que el pasaje de la glucosa a los tejidos, se ve dificultado. En consecuencia, a través de cualquiera de los dos mecanismos, la glucosa se acumula en la sangre y los órganos se quedan sin combustible para su funcionamiento. El aumento del azúcar en sangre por encima de valores normales se denomina hiperglucemia. La hiperglucemia sostenida y sin tratamiento puede dar lugar a complicaciones en diferentes órganos, como los ojos, riñones, corazón, arterias y pies, entre otras.

Envejecimiento

El envejecimiento predispone a padecer Diabetes Mellitus debido a varios factores, como la disminución de la actividad física y de la secreción de insulina, el aumento del tejido adiposo y de la resistencia a la insulina y el mayor uso de fármacos que pueden producir hiperglucemia (diuréticos, corticoides, fenitoína, niacina, efedrina...).

En las personas mayores, debe tenerse en cuenta que existen dos situaciones: la de aquellos cuya DM apareció antes de los 65 años, y los nuevos diabéticos, que debutaron con la enfermedad a partir de esa edad. Esta circunstancia es relevante, ya que las características clínicas y demográficas de ambas poblaciones son diferentes.

Manifestaciones clínicas

La forma en la que se presenta la DM en mayores de 65 años es peculiar. Suele ser casi asintomática, de comienzo solapado, y, en muchas ocasiones, va asociada a la obesidad. Aunque también puede aparecer con la tríada clásica (poliuria, polidipsia y polifagia) y pérdida de peso, no es lo habitual en esta población, ya que los cambios relacionados con la edad en la función renal y en la percepción de la sed pueden enmascarar parte de estos síntomas.

La retinopatía es significativamente más frecuente en quienes ya padecían la enfermedad que entre los nuevos diabéticos, pero no existen diferencias en la prevalencia de la neuropatía periférica ni en los trastornos cardiovasculares.

Los ancianos con diabetes presentan mayores tasas de alteraciones visuales, insuficiencia renal, amputaciones de miembros inferiores e infarto de miocardio que cualquier otro grupo de edad. De la misma manera, la hiperglucemia posprandial adquiere mayor relevancia (sobre todo en los diabéticos tipo 2) y son más frecuentes las muertes por crisis hiperglucémicas.



Charlas

El domingo venidero, 10 de noviembre, la Fundación Cuidado de la Diabetes en Argentina (CUI.D.AR) realizará una charla en el Círculo Médico de Junín (Rivadavia 379), de 13.30 a 16. Se convoca a familiares y niños hasta 18 años de edad con diabetes tipo 1, a inscribirse hoy viernes hasta las 17:00 hs, comunicándose con Cecilia Martinez teléfono 236-154325323.

Por otra parte, el Club de Leones realiza su Campaña Diabetes 2019, para la difusión y concientización de la lucha contra la Diabetes.

Mañana, sábado 9, a las 15, habrá una clase de Zumba abierta a la comunidad a cargo de la profesora Alejandra Lacio, en el Parque Borchex. En esta oportunidad se entregarán folletos informativos. Entrada y participación libre y gratuita.

El domingo 10 de noviembre, en el Té con Lotería Familiar en su sede de Juan B. Justo 538, a las 16, se entregarán folletos.

El miércoles 13, actividad realizada por la Unnoba, a las 9 horas. Presentación de la problemática social de la enfermedad. Prevenir en niños y adolescentes para un futuro de adultos sin diabetes.

Desde el lunes 11 al domingo 17, iluminación de edificios municipales con luz azul.