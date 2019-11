Impuestos y caminos rurales, el pedido del sector rural para el nuevo gobierno

Las posibles medidas que pueda llegar a definir el nuevo gobierno a partir de la asunción el próximo 10 de diciembre, -en casi un mes- no deja de generar cierta ansiedad en el sector del agro, que en algunos casos ya expresó las cuestiones que esperan poder resolver.

A modo de balance de lo que deja el Gobierno provincial de Cambiemos, Carlos Marveggio, de la Federación Agraria, destacó en declaraciones el diálogo con la gestión de Vidal pero aceptó que quedaron cosas pendientes.

Por sus parte Matías de Velazco, presidente de Carbap aseguró que hubo aciertos pero que a su vez se dejó un poco de lado al sector productivo.

Democracia consultó a Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín; y a Rosana Franco, presidente de la Federación Agraria Filial Junín y a Rodrigo Esponda, delegado de Renatre, respecto de los pedidos concretos que el sector le hará al nuevo gobierno.

Inmobiliario y caminos rurales

La victoria de Alberto Fernández en la nación y Axel Kicillof en la provincia generó, sin dudas, cierta preocupación justificada en alguna medida por la relación que mantuvo el kirchnerismo en el pasado con el campo y la gestión de Kicillof como ministro de economía.

Aún así, desde la Federación Agraria dejaron en claro que más allá de ello, buscarán las soluciones que faltan para el sector y el pequeño productor, en especial y esperar que se cumplan las promesas de campañas.

Rosana Franco, de la Filial Junín de la FAA detalló que “Kicillof habló con las entidades por separado” y en el caso de la Federación Agraria, “se le pidió revisión del impuesto inmobiliario complementario, ya que castiga a poseedores de campos pequeños. También se solicitó por el tema caminos rurales, en base a definir una ley de consorcios o afectación, por ley del 70 al 80% de la tasa de red vial”.

Asimismo, explicó que otros temas tratados tiene que ver con “el financiamiento a tasas accesibles para producir a través del Banco Provincia, la seguridad rural y la implementación de equipamientos modernos, así como una ley de fitosanitarios”.

Por su parte, el presidente de la Rural de Junín, recordó que “en Carbap, cuando se hizo el debate de los candidatos a gobernador, desde ahí, Kicillof planteó que quiere tener una actitud de diálogo con el campo y nosotros lo vemos siempre positivo y nos parece que es la forma de construir”.

En cuanto a caminos rurales “vemos que hay que plantearlos de manera diferente, a nivel nacional porque es muy relevante, es el medio, la herramienta por la cual se traslada la producción. Tiene que estar en agenda nacional porque es un tema vital.



En cada municipio hay una regulación distinta, muchos modelos y lugares en los que los caminos están muy mal, en otros más o menos y en otros bien”.

Sobre los impuestos Frederking indicó que “desde Carbap venimos planteando con mucho énfasis, lo hicimos a Vidal en su momento y no tuvimos eco, es que hay dos impuestos que tienen que desaparecer: el inmobiliario complementario y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, un impuesto a la herencia que son distorsivos y que no aporta demasiado y genera problemas y gastos demás”.

El titular de la Rural recordó que “con Kicillof como ministro de economía, el sector no estuvo para nada de acuerdo con muchas de las medidas, principalmente con la intervención de los mercados que generó que hubiera mucha menos producción y si bien se hacía para cuidar el alimento de los argentinos en ese momento, así y todo producía una gran inflación. Básicamente beneficiaba a los pequeños y medianos productores ya que el precio lo definían los grandes molineros que manejaban el precio. En ese sentido no estamos de acuerdo. Al sacar el Gobierno esas restricciones, la producción aumentó paulatinamente porque había más certezas para sembrar, en cambio antes no se sabía a qué precio se iba a vender por ser un mercado intervenido”.

“Creemos y esperamos que como sector nos den el lugar que nos merecemos. Apoyamos lo que signifique producir más, que es generar más divisas”, consideró.

“Cuando hay que sembrar, hay que sembrar”

Las entidades agropecuarias presentaron 14 puntos que tienen que ver con desarrollo productivo, la reforma tributaria, una simplificación tributaria, y que se presentó en su momento a los candidatos antes de las elecciones.

Rodrigo Esponda, productor, delegado de Renatre y presidente de la Coalición Cívica, consideró que “ese es el camino, mantenerse en esa línea de estos reclamos. Tratando de poner el hombro para que el país salga adelante pero entendiendo que para mejorar la producción y que haya mayor cantidad de trabajo e inversiones, tiene que encaminarse el desarrollo de esos puntos”.

En cuanto al ámbito provincial estrictamente, “lo mismo que se le había pedido a Vidal, y se había empezado a trabajar con red vial, mejoramiento de caminos rurales con infraestructura. Y en la misma línea que nación con la reforma tributaria, la ley de herencia, que traba las escrituraciones, no tiene sentido”, explicó.

“Otro impuesto es el inmobiliario complementario que se transformó en bienes personales de la provincia de Buenos Aires y debe ser revisado para su eliminación”.

Consultado sobre la posibilidad de que el productor deje de invertir ante la incertidumbre y las expectativas, Esponda aseguró que “el productor no puede medir las inversiones porque cuando hay que sembrar, hay que sembrar y hay que hacerlo lo más sustentable y eficientemente posible. No se puede hacer a medias, porque deja de ser rentable”.

“El trigo está a un mes de empezar la cosecha, todo lo que se hizo de maíz y lo que se está haciendo de soja se hace con la mayor tecnología posible y buscando mantener el capital. No se especula ni se toman decisiones, sí puede haber incertidumbre con las posibles medidas o la política que llevará adelante el Gobierno nacional, con la compra de maquinarias, renovación de equipos, contratación de personal, que son puntos a ver”, concluyó.