Disminuyeron un 35 por ciento las ventas de motos 0 Km en la Ciudad

En concordancia con lo que viene ocurriendo en el resto del país, las ventas de motos cero kilómetro siguen en caída libre en Junín y en octubre último las comercializaciones se desplomaron un 35 por ciento en relación con el mismo mes del año anterior.

En efecto, mientras que en octubre de 2018 se patentaron 193 unidades, en el mismo mes de este año fueron solo 126 vehículos, según consta en el último boletín estadístico de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa), obtenido por Democracia.

Marcelo Nanti, de Naldo Lombardi, afirmó ayer en diálogo con este diario: “Nosotros hasta septiembre fuimos en ese rumbo, con una caída en las ventas, pero en octubre hubo un aumento importante, del 30% interanual, y noviembre viene apenas un poco más bajo que ese porcentaje”.

Y agregó: “En los últimos dos meses mejoró un poco y obviamente teniendo en cuenta que los niveles del año pasado fueron bajos”.

Sobre los problemas de financiación, afirmó: “Las cuotas se achicaron y los plazos no son tan largos. Antes dábamos 24 cuotas y hasta 30, pero ahora estamos otorgando un plazo máximo de 15 pagos. Hubo alguna pequeña readecuación de tasas que sigue siendo alta, por una cuestión de lo que cuesta la plata”.

“Estamos todos esperando que el Gobierno, los bancos y los principales actores bajen las tasas para acomodarlas y que sean más competitivas, para que se reactive así el consumo en el rubro de la moto, que es muy dependiente de la cuota y la tasa”, explicó.

“Cuando ponés una cuota accesible, la moto tracciona mucho más y ese es el problema que tiene el rubro: que no haya una buena financiación. Cualquier financiación se cobra por lo que vale el dinero en los bancos y estamos esperando que eso cambie, para poder dar planes más largos y bajar las cuotas”, indicó.

Por su parte, Eduardo Linguido, de la concesionaria local Linguido, afirmó a Democracia: “Las ventas cayeron un 50% y eso es lo cierto. Yo hablo con todo el mundo y están todos iguales. Cayó todo. Y estos últimos días se está moviendo un poco, después de las elecciones. Debe hacer 3 meses que no entra un camión. Yo soy directo de todas las marcas que trabajo”.

Y agregó: “Esta situación tiene que cambiar obligadamente. Los precios siguen siendo buenos, pero hay gente que no puede comprar nada o está en el veraz o no le dan el crédito. Hoy una moto de 110 cc está 39.500 pesos y la financiación hoy no es buena, es una locura”.

En el país

En el país, el patentamiento de motos cayó 44,6% interanual en octubre, con 23.366 unidades vendidas en todo el país, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

A las motos les fue peor que a los autos durante el décimo mes del año, ya que el patentamiento de vehículos cayó 33,2% interanual.

Financiación

Los programas de cuotas sin interés Ahora 12 y Ahora 18, para la compra de motos se mantendrán para las operaciones realizadas durante este mes, aseguraron desde la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara) a través de su División Motovehículos, y la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam).

"Es importante informar que se extienden las condiciones del Programa Ahora 12 y Ahora 18 para la compra de motovehículos durante noviembre", expresó el presidente de Acara, Ricardo Salomé.

Acara planteó además la necesidad del sector de extender a 2020 los programa de financiación como manera de sostener la actividad que en lo que va del año presenta una caída del 45%.

Para Acara, el décimo mes del año -en el que se registraron 23.366 unidades- tuvo una suba del 21,7% en comparación con el antecesor mes de septiembre, en el que se habían registrado 19.200 unidades.

Esta semana, la Cafam informó que al 30 de octubre se habían patentado 22.807 unidades, lo que representó un aumento de 15,06% con respecto al mes anterior.

Según Lino Stefanuto, presidente de Cafam, “este moderado repunte de ventas de este mes nos confirma que los mecanismos de financiación como el Programa Ahora 12 y Ahora 18, son fundamentales".

"Por ello confiamos que la continuación del Programa para el sector, ayude a activar y darle opciones a los usuarios de adquirir unidades con financiación a cuotas accesibles”, completó.

En ese mismo sentido, el secretario general de Acara, Rubén Beato, precisó que "se está trabajando para que esta medida de incentivo, clave para el sector motos, pueda tener continuidad durante el año próximo".

En la comparación interanual se observa una caída de 44,6%, según Acara, y de 39,78%, según Cafam.

El acuerdo sobre los programas de cuotas sin interés Ahora 12 y Ahora 18 engloba más de 300 modelos de producción local (Honda, Corven, Bajaj, Kymco, Mondial, Yamaha, Betamotor, Motomel, Benelli, Keway, SYM, Okinoi, Guerrero, Suzuki, KTM, Brava, Zanella, Gilera, Hero, Jianshe), con un valor de financiación tope de $120.000 en 12 o 18 cuotas sin interés.

Las terminales ofrecerán estos beneficios en su red de concesionarias oficiales de todo el país, se informó.

El reporte de Acara sobre los patentamientos de octubre complementó que en cuanto a la participación, Honda lidera el mercado con 6.079 unidades en octubre y en el segundo puesto sigue Motomel con 2.608.

Corven conservó el tercer lugar con 2.265 unidades y en la cuarta ubicación quedó Yamaha con 2.055 unidades.

Por su parte, Gilera ocupó el quinto puesto en octubre con 1.779 unidades y Zanella retrocedió al sexto lugar con 1.725 unidades.

El modelo más patentado volvió a ser en octubre la Honda Wave 110S como en todos los meses previos de 2019, en esta oportunidad secundado por la Gilera Smash, la Keller KN 110-8 que mantuvo la tercera posición y Motomel B110 que ascendió al cuarto lugar.