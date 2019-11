Destacan arreglos en caminos rurales y apuntan a lograr una mayor cobrabilidad

"La decisión política del intendente Pablo Petrecca fue fundamental para que los caminos rurales estén en buenas condiciones."Así lo manifestó el secretario de Hacienda y Finanzas del Municipio, Ariel Díaz, quien hizo hincapié en que la afectación del 70% de la tasa de Red Vial, sumado al trabajo del ingeniero Alberto Del Solar Dorrego, “fueron importantísimos para que se pudiera completar toda la red de estos caminos”.

Cabe destacar que actualmente la cobrabilidad del impuesto llega a un 60% y por eso desde la comuna local se busca llegar a un mínimo del 70%, “para que los operativos sean cada vez mejores y más eficaces”, aseveró el funcionario.

"Luego de un exhaustivo análisis realizado, podemos decir que es muy bueno ver cómo se vino trabajando a partir de 2018, en conjunto con las entidades rurales y los productores agropecuarios. Lo más importante fue la decisión política que tomó el intendente de afectar el 70% de la tasa de Red Vial en el mantenimiento y reconstrucción de los caminos rurales. Esto nunca se había realizado, pero a partir de allí comenzó todo lo que hoy son los frutos que vemos. Hoy podemos ver resultados muy satisfactorios y los mismos fueron presentados a los representantes de cada zona rural", destacó Díaz.

Y agregó: "El Municipio tiene una obligación y un compromiso de mantener los caminos en buenas condiciones y así lo hicimos, ha sido un modelo exitoso y por el cual vamos a continuar. Nos pone orgullosos y satisfechos que luego de un año de trabajo podamos mostrar estos buenos resultados, ya que hemos mantenido y recorrido los más de 1300 kilómetros que conforman la red de vías rurales”.

También manifestó que “por primera vez se puede realizar este trabajo, y las dos últimas lluvias que fueron importantes permitieron observar cómo se comportaron los caminos, más allá de que siempre quedan charcos o se forma alguna laguna. En líneas generales aguantaron toda esa lluvia".

"Entendemos que es uno de los puntos fuertes en el desarrollo productivo de Junín. Durante este año hemos destinado entre 35 y 36 millones de pesos que dependen de la cobrabilidad de esta tasa", indicó el contador.

Y añadió: "La proyección del presupuesto a diciembre nos muestra un excedente que nos permitirá llegar de la mejor forma a fin de año y quizás invertir algo más. Es importante destacar esto, y mostrarles a los productores los números para que nos sigan acompañando en el pago de la tasa de Red Vial. El objetivo es seguir creciendo y siendo más eficientes aún de lo que lo venimos haciendo y demostrando. Comenzamos el año con un 56% de cobrabilidad de la tasa y hoy llegamos, en la cuota 5, a un 60%; aspiramos a llegar como mínimo a un 70%. Esto nos dará muchos más recursos para seguir mejorando la tarea que se viene haciendo y darles los mejores caminos a los productores rurales del Partido de Junín".

Balance positivo

Por su parte, Alberto Del Solar Dorrego, a cargo de Vial Rural, explicó: "El punto fundamental para que estos trabajos se lleven a cabo y tengan éxito es saber el cómo y eso se ha conjugado en Junín con la afectación del 70% de la tasa de red vial, sumado al trabajo que se hizo con el equipo que se conformó. Además, fue importante el apoyo de los productores y las entidades rurales. Si no tuviésemos la afectación que tenemos, sería imposible poder trabajar porque no sabríamos qué dinero tenemos para invertir. Nunca se me dijo ‘hoy no se compra combustible o aceite’, sino que siempre sabemos con qué dinero se cuenta para realizar las diferentes actividades. Además, hay una muy buena predisposición por parte del equipo de trabajo".

Y amplió: "Junín es un lugar complicado por las lagunas que lo secundan y la napa que está muy alta, pero los caminos resistieron, de acuerdo a lo que nos dijeron los mismos productores. Dimos una vuelta completa a los 1370 kilómetros y ya estamos haciendo los repasos en diferentes sectores. También vamos a realizar alteos en algunos caminos y seguir mejorando las alcantarillas. Es fundamental el acompañamiento del Ejecutivo y eso se demostró con la tarea que se realizó en cada lugar”.

El país, la contracara

El 65% de los caminos rurales del país tienen algún tipo de inconvenientes o están en mal estado, lo que genera pérdidas millonarias para el campo, según calculan referentes del sector. De hecho, según el relevamiento de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el 65% de los caminos rurales tienen algún tipo de problema que complica el tránsito de camiones, algo clave para que funcione correctamente el traslado de la producción.

Las estimaciones indican que en ganadería se llegó a perder algo más de 300 millones de pesos, mientras que en lo agrario trepa a 900 millones de dólares. Así surgió de testimonios volcados en el Congreso Nacional de Caminos Rurales 2019 organizado por la Asociación Argentina de Carreteras (AAC).

Para el presidente de la entidad, Marcelo Ramírez, "es clave el desarrollo de los caminos rurales, como eslabón inicial de la red vial y como soporte fundamental para trasladar a la producción primaria de nuestro país y asegurar la conectividad social".

En un país donde más del 90% de la producción se traslada por vía terrestre, solo el 12% de la red está pavimentada. De hecho, se estima que existen más de 500.000 kilómetros de caminos de este tipo, de los cuales 270.000 se encuentran en la Pampa Húmeda y con su infraestructura básica, normalmente de tierra, con un alto grado de intransitabilidad permanente o semipermanente. Además, para medir la importancia concreta, estos 270.000 km impactan en más de 330.000 establecimientos agropecuarios.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en tanto, al analizar las pérdidas en ganadería y lechería, se estimó que alcanzan los 39 millones de dólares de valor de producción bonaerense, donde el 60% de los caminos rurales se encuentran en un estado de regular a malos. "Un camión que tiene que circular a 20 km/h consume 1,5 dólar de costo. Sin embargo uno que circula a más 40 km/h, consume 1,10 dólar", explicaron los especialistas.