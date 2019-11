Los empleados bancarios celebran hoy en un almuerzo en el Club Banco Provincia

Hoy, 6 de noviembre, las entidades financieras no atenderán al público como consecuencia de la celebración del Día del Empleado Bancario, según confirmó el Banco Central (BCRA). La medida afectará a todas las entidades financieras del país.

Abel Bueno, secretario general de la Sección Junín de la Asociación Bancaria, manifestó: “esperamos tener un lindo día para este festejo. Hoy esperamos a todos los trabajadores bancarios para celebrar su día, en un asado en instalaciones del Club Banco Provincia”.

Respecto a la situación en general de los trabajadores, Bueno dijo que no es muy óptima, aunque ellos lograron avances en las paritarias, casi a la par de la inflación.

“Nosotros hemos tenido, por suerte y por el trabajo gremial que ha realizado el sindicato, los sueldos casi equiparados con la inflación que hubo. Ya hemos llegado al 50 por ciento de aumento en lo que corresponde a este año. Todavía estamos por ver qué es lo que pasa en estos dos meses, porque de acuerdo a lo firmado, la inflación que surja en este período va a incrementar en ese mismo porcentaje el salario de los trabajadores bancarios”, explicó.

Ante la acotación de que hubo medidas de fuerza que afectaron la actividad bancaria y luego se llegó a un acuerdo salarial, Bueno dijo: “fue una negociación muy peleada. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que nuestro sector es uno de los pocos que está generando ganancias a las patronales, a las empresas, entonces también, más allá de que no quieran responder a nuestros requerimientos, el tiempo hace que para evitar problemas y seguir obteniendo la ganancia, las patronales hacen acuerdos con el gremio”.

El entrevistado habló sobre otras actitudes del gobierno en contra de los trabajadores bancarios.

“Si bien en la parte salarial estamos bien, no hemos perdido de acuerdo a la inflación, sí hemos tenido algunas trapisondas del gobierno, como eliminar el aporte solidario, el aporte a la obra social que recién se pudo recuperar el mes pasado, etc., y ha presionado a las diferentes cámaras para tratar de alguna manera de maniatarnos y evitar que sigamos en nuestra lucha”, dijo

Afirmó que en los últimos años, el sector bancario fue uno de los que más ganancias obtuvo, pero “no con lo que correspondería para la banca como es generar y otorgar créditos para la producción, sino en la especulación de las letras que emite el Banco Central”.

“Ese dinero no se ha volcado a la producción, sino a la especulación”, apuntó.