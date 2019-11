Se aprobó por unanimidad la licitación para la provisión de ambulancias al SAME

El Concejo Deliberante aprobó ayer, por unanimidad, la licitación pública para la provisión de unidades móviles, personal, sistema operativo de telefonía y gestión general para la prestación del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

La licitación es para el aporte de dos ambulancias, siendo la ganadora la empresa Intermed (única que se presentó a la licitación), que en realidad se hará cargo de gestionar el servicio de emergencia (SAME) en la vía pública, aportando su personal.



En agosto se llamó a licitación, se abrieron los pliegos el 6 de septiembre y hubo una sola empresa que se presentó: Intermed. Ese pliego de licitación es el que ayer aprobó el Concejo Deliberante, para poner en funcionamiento el SAME.

En suma habrá cinco ambulancias: dos de Intermed, dos del SAME y una del Ministerio de Salud de la Nación.

Cabe aclarar que el SAME es provincial y realiza en los municipios capacitación para igualar protocolos, para que la vestimenta de todo el personal sea la misma, y para que el ploteo de las ambulancias sea uno solo, por lo que las cinco ambulancias dirán SAME.

A la espera de fondos provinciales

En julio de 2019, el Municipio local firmó un convenio con el gobierno provincial, para que este último aporte 44 millones de pesos, durante 36 meses (tres años) al servicio de emergencias médicas en Junín. Lo que ahora piden desde la gestión del intendente Pablo Petrecca es que este convenio se cumpla, porque fue impulsado por Vidal y próximamente debe ser cumplido por el futuro gobernador, Axel Kicillof.

La concejal de Juntos por el Cambio Melina Fiel solicitó a los "legisladores provinciales del Frente de Todos que este convenio se sostenga”.

Cobertura en escuelas y clubes

Como se mencionó, uno de los cambios más significativos consistirá en que, a partir de la puesta en marcha de este nuevo sistema, las escuelas públicas contarán con este servicio, al igual que los clubes de barrio.

Fabiana Sienra, directora de Educación del Municipio, celebró la aprobación de este nuevo servicio: "era un reclamo histórico, hoy son pocas las escuelas que tienen cobertura y eso es gracias a las cooperadoras".

La funcionaria destacó que "por reglamentación, es necesario que cuando un alumno tiene un golpe, aunque sea mínimo, sea visto por un médico y que este emita un certificado de cómo se encuentra, ya que después la institución educativa, debe dar cuenta a la familia. Esto es para todos los niveles, inicial, primario y secundario, por eso, es importante este nuevo servicio para todas las escuelas".

Melina Fiel confirmó a Democracia que el servicio será para las escuelas urbanas, suburbanas y rurales.