Un primer test favorable al oficialismo, pero con dudas por el no alineamiento

La primera pulseada en el Concejo Deliberante dejó ayer un saldo a favor del oficialismo comunal, al lograr la sanción, por unanimidad, de una licitación para que Intermed sea la encargada de la provisión de dos ambulancias para el SAME (ver nota central), que había sido, antes de las elecciones, motivo de airadas polémicas con la oposición.

Pero la sesión también evidenció las primeras dudas con respecto a la relación que deberá entablar el Ejecutivo comunal con el gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof, a partir del 10 de diciembre. Es que para que el SAME pueda implementarse en Junín es necesario el desembolso de fondos provinciales, situación que llevó a varios ediles de Juntos por el Cambio a advertir públicamente sobre las inconveniencias de un eventual incumplimiento por parte de la Provincia.

No solo eso, esta semana el propio senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Fiorini hizo mención a trascendidos, que aparentemente habrían salido del círculo de Kicillof, que ponen en duda la continuidad del SAME. “Vamos a tratar de pelear por su continuidad, porque es un beneficio para los bonaerenses y no debe tener color político”, declaró el legislador, principal espada del jefe comunal juninense en la Legislatura bonaerense.

En la vereda de enfrente, el concejal meonista Maximiliano Berestein, le reclamó al Intendente mayor apertura y diálogo. “El diálogo será fundamental para este gobierno local. Siempre en la política hay que gobernar a partir del diálogo, con la responsabilidad que tiene cada espacio político. Durante mucho tiempo le hemos pedido al Intendente que dialogue, y los resultados de las elecciones obligarán al oficialismo a instar al diálogo”, declaró el edil del Frente de Todos, en alusión al cambio del escenario político que advino después de los comicios generales.

En este contexto, donde la relación con la Provincia amenaza con ser por lo menos tirante, Petrecca parece encaminarse en el terruño a transitar dos años sin demasiados sobresaltos en el deliberativo local gracias al voto doble de presidente del Cuerpo, que le da la mayoría propia sin necesidad de arribar a consensos con la oposición. Sin embargo, las rispideces con Nación y Provincia podrían traerle al intendente más de una preocupación y parecen ir ganando el centro de la escena política.

Oposición: ¿Bloque único o interbloque?

Por el lado de los bloques no alineados al Ejecutivo municipal (Frente Renovador, Unidad Ciudadana y Peronismo Juninense), la incógnita omnipresente en todos los espacios es si habrá un único bloque en el Concejo Deliberante o si finalmente conformarán un interbloque, en el cual cada sector mantenga de alguna manera su independencia y sus singularidades. En el meonismo hay voces que impulsan la conformación de un único bloque –como un gesto de coherencia y demostración de fuerza-, pero el peronismo todavía mira esa posibilidad con algo de desconfianza y estaría más cerca de plantear la opción del interbloque, dilema que se irá decantando rumbo al 10 de diciembre.



“Buena onda”

La foto que sorprendió a muchos y generó revuelo esta semana fue la del intendente Pablo Petrecca compartiendo una conferencia de prensa –se presentó el “proyecto Haylli”- con la diputada Rocío Giaccone (ex camporista, hoy integrada al massismo), una suerte de exploración que adquirió lecturas políticas y no pocas suspicacias.

Es que si bien cerca de la legisladora niegan un acercamiento al oficialismo comunal, voceros oficiosos del municipio reconocieron que hay “buena onda”, y si bien negaron la existencia de un acuerdo político, admitieron que hubo un “acercamiento” en el último tiempo.