Intensifican las fumigaciones en espacios públicos

El Gobierno de Junín, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, continúa con estos operativos para combatir a los mosquitos adultos que generalmente se esconden en plantas, pasto y enveses de las hojas. Dichas tareas abarcan el predio del Parque Natural Laguna de Gómez, el Parque Borchex y las zonas aledañas a la cuenca del Río Salado.

El objetivo no es erradicar esta especie, sino poner el énfasis en el control poblacional que permita que los vecinos puedan disfrutar de este tipo de espacios con tranquilidad.

Al respecto, Cecilia Lafaye, coordinadora de la Subsecretaría de Medio Ambiente del Municipio expresó que “llevamos a cabo un nuevo día de fumigaciones aquí en el predio de la Laguna de Gómez, con el énfasis puesto en el control para el mosquito adulto. Esta plaga tiene dos estadios para ser controlada, uno que es el inmaduro que es la etapa de gestación de la larva y el otro que pertenece al del adulto”.

Luego, explicó que “el mosquito adulto se refugia en los árboles, en los enveses de las hojas y en el pasto, entonces este tipo de fumigaciones terrestres barren con estos insectos, impactando directamente en sus alas y patas”.

“Consideramos que en este momento la situación está bastante controlada. Es necesario aclarar que no se va a llegar a erradicar definitivamente esta población de insectos, pero si disminuir la presión que tenemos por parte del mosquito adulto con el fin de que nos permitan disfrutar un momento de tranquilidad en familia al aire libre”, resaltó.

Seguidamente, Lafaye precisó que “desde diciembre de 2015 que comenzamos con los operativos de fumigación y desde entonces no hemos parado en ningún momento, a los efectos de abarcar tanto la formación de las larvas como de los adultos”. Además, explicó que “en cercanías a la época estival todos los insectos afloran y se eclosionan, por eso es importante reforzar estos trabajos en las zonas de espacios abiertos como el Parque Borchex, la ribera del Río Salado donde hay muchas casas y el Parque Natural Laguna de Gómez”.

“Hemos respondido a reclamos recibidos por parte de gente que vive en barrios de quintas, sobre todo del camino a La Laguna, por lo tanto, el trabajo de fumigación es permanente”.

Por último, la coordinadora de Medio Ambiente aseguró que “en la etapa de la larva se realizan monitoreos a lo largo del año con un producto biológico llamado BTI. Esta especie de insectos van cambiando su dinámica poblacional, ya que en algún momento hemos encontrado muchos criaderos en la ribera del río, pero esto se modifica debido a la crecida o decrecida del mismo. Hoy puntualmente tenemos más criaderos en los canales internos que se abren en los campos y ahí es donde también tenemos que combatir”.