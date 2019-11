Aula sin fronteras, reunida en la Unnoba

Se realizó en la sede Junín de la Universidad la apertura oficial del Encuentro internacional de Cavila, “Aula Sin Fronteras”, una asociación de universidades latinoamericanas y europeas.

En la apertura la representante técnica de Aula Cavila, Carla Decoud, de la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay, destacó que la asociación cumplía diez años: “Este período se caracterizó por el crecimiento, dado por la Escuela Internacional, propuestas de movilidad docente, capacitaciones docentes y una mayor participación de las universidades miembro. Como desafío ahora tenemos el de consolidar nuestro lema internacional de aula sin fronteras”, expresó

En Argentina, integran la asociación las Universidades de La Plata, Córdoba, Entre Ríos y Unnoba. Además, está integrada por las siguientes Universidades: de Extremadura (España), Guadalajara y Autónoma de Chiapas (México), Federal de Santa María (Brasil), Universidad Autónoma de Asunción (Paraguay), Porto (Portugal), Universidades de Panamá, Autónoma de Nicaragua, y Autónoma de Honduras.

Otro de los oradores del encuentro fue Juan Carlos Moreno, director de la Fundación Académica Europea, quien resaltó que la academia que dirige es, en la actualidad, uno de los mayores referentes en las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica. “Tanto es así que su majestad el Rey de España es el presidente”, remarcó. “Esta institución española trabaja por una relación transversal, de igual a igual, a ambos lados del atlántico, por la educación y la cultura para los jóvenes, quienes son el futuro”, comentó. Luego, matizó su discurso a través de una imagen con la que intentó ilustrar el trabajo emprendido: “Los sueños que habitamos son como un árbol que hemos plantado y vemos crecer, pero a la sombra de este árbol no nos vamos a sentar. Sin embargo, debemos abonar para que crezca, trabajando”.

Todas las instituciones involucradas en Aula Cavila se encuentran desarrollando proyectos virtuales propios y se integran en proyectos conjuntos para compartir, adquirir y difundir el conocimiento mediante el uso de las nuevas tecnologías.

Inclusión

El rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, señaló que Aula cavila es uno de los esfuerzos continuos más importantes del que participan las universidades públicas argentinas. “Es un punto a resaltar la continuidad por el trabajo, pero sabemos que los esfuerzos no son suficientes”, advirtió y luego explicó: “En nuestras universidades siempre se reciben los mismos, en relación a la procedencia social. De esta manera la educación virtual debe permitir mejorar las posibilidades de quienes no llegan”.

A continuación, el rector Tamarit exhortó a los integrantes de Cavila: “A la vez que continuamos los desarrollos de las nuevas tecnologías y metodologías, debemos ir resolviendo problemas que traemos desde muy atrás: incorporar mayor cantidad de personas a las actividades universitarias. Este debe ser uno de los ejes más importantes, respecto de cómo relanzar este espacio: qué instrumentos y qué herramientas tenemos que poner a disposición, para mejorar las chances de quienes no llegan a estudiar.”

Programa

Hoy. Lugar: Unnoba Sede Buenos Aires (Avenida Callao 289, piso 3)

9.30: Presentación y aprobación de la Agenda de Trabajo. Página Web (Universidad de Extremadura. Revista RevIBE- UEX, FAEIY). Presentación del Libro 10° Aniversario de AULA-CAVILA-UNQ

14:00 a 17.30: Escuela Virtual Internacional

Evaluación de la Escuela Virtual Internacional 2019. Avances en la Certificación de Escuela Virtual Internacional Unnoba. Planificación de la Escuela Virtual Internacional 2020. Estrategias de movilidad, estudiantil y docente.

Mañana. Lugar: Unnoba-Buenos Aires

9:30 a 12.30: avances de Propuesta de Organismo Acreditador de Cursos en Línea UDG-Unnoba. Becas UNQ. Proyecto Movilidad Virtual UNER-Unnoba

14: 00 a 15.30: Reunión de Rectores – Plan de acción 2020.

14: 00 a 16:00: Proyecto Fondo Fiduciario Pérez Guerrero, ONU

Avance de la lectura de los acuerdos del ACTA

Viernes 8/11. Lugar: Unnoba- Buenos Aires

9:00 a 12:00: acuerdo para presentación del “Plan de Acción CAVILA 2019-2020”. Definición de fecha y lugar para la Sesión de la Asociación en 2019.