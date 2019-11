Petrecca participó de los festejos de la Banda Juvenil Municipal

Con un teatro de La Ranchería colmado, se presentó el espectáculo "La magia de la juventud" a cargo de la banda “Juan P. Oviedo” dirigida por el maestro Angel Faré. La gala también contó con la participación del artista Lucas Figgini junto a su banda.

Faré sostuvo que "cuando estábamos en la reunión para preparar este nuevo cumpleaños de la banda se nos ocurrió que los chicos se pinten la cara y así sucedió, aunque a mí también me tocó y me la tuve que pintar como ellos. Mientras pueda estar vamos a seguir porque lo hago con mucho cariño. Hemos tenido una muy buena convocatoria y la gente nos acompaña año tras año. Hoy tuvimos la participación de Lucas Figgini, que nos deleitó con varios de sus temas. También agradezco la presencia del Intendente Petrecca que nos vino a escuchar".

"Siempre es importante que nos acompañen y más el Intendente que hace mucho para que esta banda siga funcionando. Para nosotros es una alegría inmensa seguir haciendo eventos en nuestros aniversarios porque se disfruta mucho con los chicos y ellos lo hacen junto a sus familias", manifestó el maestro musical.

Por su parte, Petrecca destacó que "no es fácil lograr la armonía que hay en la banda, pero Ángel (Faré) lo hace y por eso se escucha tan bien. Es un placer contar en Junín como una banda como la municipal, ya que siempre tiene una gran convocatoria. Disfrutamos de la buena música y el maestro Faré lo viene haciendo desde hace años. Muchos de aquellos niños, hoy son adultos e incluso hay varios de ellos que viven de la música, gracias a que pasaron por la banda Municipal".

Para finalizar, explicó que "el objetivo es poder compartir la música, como hoy lo hizo también Lucas (Figgini), un joven con un gran talento, que tiene un gran presente y un mejor futuro; esto es cultura juninense y es muy lindo poder compartirlo. Esto trascendió gestiones y las cosas que están bien hechas deben perdurar en el tiempo. Esto está demostrado con esta banda que ya tiene 27 años y que continuará para siempre. No importa quien esté al mando de la gestión, este tipo de cosas bien hechas deben estar siempre".