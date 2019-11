Se realizó la presentación del proyecto que busca rescatar las fotos de Haylli

En las instalaciones del microcine del Museo Municipal “Ángel María de Rosa” (MUMA), se llevó a cabo ayer la presentación del proyecto que tiene como objetivo rescatar el trabajo de un personaje de la ciudad, como lo fue el fotógrafo Alberto Haylli, y la memoria colectiva de Junín, registrada por él en fotografías y en 16 milímetros.

Es que Haylli retrató los momentos más importantes en la historia juninense durante las décadas del 30, 40, 50, 60, 70, 80 y parte de los 90. El proyecto incluye la publicación de un libro con gran parte del trabajo del fotógrafo y la realización de un mural con la figura del "Gordo" Haylli, en una de las paredes del edificio ubicado en Rivadavia y Francia.

El origen del proyecto

Cristian Rémoli, periodista e impulsor del proyecto, contó: "En 2005 hicimos un documental sobre el ascenso de Sarmiento de 1980 junto a nuestra productora, Koala Contenidos. Y fuimos a buscar material sobre el club para realizar un análisis histórico previo. Al ir al archivo municipal nos dieron un VHS de Junín de 1950, y al verlo había material en 16mm, algo que nunca habíamos visto, y al preguntar a quién pertenecía, nos dijeron que era de Haylli. Fuimos a buscar a su familia, quien tenía la mayoría de los archivos, y me llevé gran parte a Buenos Aires, y me sorprendió el muy buen estado en el que se encontraban. En ese momento comenzó el proyecto Haylli".

El realizador agregó: “Al encontrar el material quedé impactado porque encontramos una gran cantidad de fotos y filmes, como así también sus equipos. Hemos encontrado reportes de muchísimos eventos sucedidos en Junín. Todo estaba registrado. Luego venía un arduo trabajo que era el de revelar todo eso, para poner en marcha este proyecto cultural y gracias a que se sumaron muchas manos para trabajar, lo podemos llevar a cabo".

"Cuando vimos todo lo que había, entendimos que era muy importante que ese trabajo no quedara en la nada, que era vital que todo el mundo pudiera tener acceso a ese registro histórico de la ciudad, mucho más los vecinos de Junín. Quiero agradecer a todos los que trabajaron, trabajan y apoyaron este proyecto", expresó el periodista.

“Valor patrimonial”

Por su parte, el intendente Pablo Petrecca afirmó: "Es una presentación muy importante para la cultura y la historia de nuestra ciudad. Quiero felicitar a la familia por tomar la decisión de poner a consideración de todo Junín el material de Haylli, un material tremendo e increíble, mostrando gran parte de nuestra historia. También a Cristian y a todo su equipo".

"Creo que este material tiene un gran valor patrimonial y cultural, que hace a nuestra historia como ciudad. Para mí como intendente es una satisfacción estar siendo parte de este proyecto cultural, porque tiene que ver con nuestra memoria, con lo que fuimos", dijo.

Una de las hijas de Haylli, Herminia, que también formó parte de la presentación, expresó: "Estoy muy contenta porque después de 25 años de fallecido mi papá, hemos podido recuperar su trabajo. Quiero que esto sea un proyecto que quede para Junín, a disposición de todos los vecinos".

La diputada provincial Rocío Giaccone destacó "la pasión con la que Cristian (Rémoli) lleva adelante este proyecto, por eso decidimos acompañar este proyecto para que todo Junín pueda conocer el trabajo de Haylli. Su trabajo es un patrimonio no solo para Junín, sino nacional, porque el material es muy valioso, donde quedó registrado gran parte de nuestra historia y que ahora se podrá mostrar a todos".

La idea de hacer un libro

Por su parte, la escritora juninense Sylvia Iparraguirre anunció que "con todo el material surgió la idea de hacer un libro, un proyecto que necesitaba un respaldo económico muy importante y que gracias al acompañamiento de instituciones como la Unnoba, el Municipio de Junín, el Banco Provincia, lo vamos a poder concretar. Quiero agradecer a toda la familia Haylli por la generosidad y el compromiso de cuidar y compartir con toda la comunidad este material".

"En el material de Haylli estamos todos, hay registros de los hechos más importantes ocurridos en nuestra ciudad, en fin, es una memoria colectiva extraordinaria y única para nuestro país. Por eso, el libro que llevará el nombre Alberto Haylli, una memoria revelada, con más de 300 fotografías, cuya presentación se realizará primero en Junín, obviamente, será un material cultural muy valioso para nuestra ciudad. Luego tendrá una proyección nacional y gracias al apoyo de la Cancillería, también lo presentaremos en España. Estoy feliz de ser parte de este proyecto", cerró la reconocida escritora.