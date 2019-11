Tareas comunitarias por infracción de tránsito

La implementación de la ordenanza que habilita a realizar tareas comunitarias para cumplir con las multas por infracciones, ya vigente en nuestra ciudad, se materializará en el Centro de Prevención de Adicciones (CPA).

Como había indicado la Dra. Emilia Schonfeld, titular del Juzgado de Faltas N° 2 de nuestra ciudad, en una reciente nota con Democracia, la posibilidad de realizar tareas en la comunidad había sido solicitada por un infractor.

Finalmente, se conoció que las mismas constarán de trabajos de pintura en el edificio del CPA.

Precisamente, Schonfeld comentó que "la ordenanza sancionada aproximadamente hace dos meses en el Honorable Concejo Deliberante, prevé una forma alternativa de aplicar una sanción. En este marco normativo, un vecino de nuestra ciudad de alrededor de 20 años que hace un año cometió cuatro infracciones de tránsito y hace dos semanas, cuando se le dictó la sentencia sancionatoria se lo notificó, de que puede acogerse a la realización de un trabajo comunitario, una pena alternativa a pagar la multa que debe ser solicitada expresamente en el juzgado".

Asimismo destacó que "desde el juzgado, se tiene en cuenta las cualidades de las personas, sus saberes y oficios y, en virtud de eso, se le asigna una tarea en un lugar público determinado. En este caso, el infractor realizará tareas de pintura en el edificio donde funciona el CPA, organismo con el que trabajamos mucho por los casos de alcoholemia; ellos tenían los materiales comprados, pero no tenían quien hiciera el trabajo. Entonces se dio que el infractor condenado sabe realizar este trabajo y por eso se le asignó esta tarea comunitaria".

Seguidamente, la abogada explicó que "la autoridad del lugar, es decir el CPA, cuando certifica que el infractor cumplió con la tarea, mediante un escrito que hace llegar a nuestra dependencia, ese expediente se archiva y el infractor no debe pagar la multa".

"Esto es muy importante porque se apunta no sólo a hacer que el infractor cumpla con la sentencia sino también contemplar la posibilidad de aquel que no pueda pagar la multa, realice estos trabajos comunitarios para poder cumplir con la sentencia y la finalidad de esta ordenanza que es concientizar a los vecinos sobre la importancia de respetar las normas de tránsito", concluyó.