Se aprueba la licitación para que comience a funcionar el SAME en Junín

En la reunión conjunta de las comisiones de Salud, Legislación y Presupuesto que se realizó el pasado viernes, finalmente se elaboró por unanimidad un despacho favorable relativo a la licitación del servicio de emergencias de salud, que había sido pospuesta para los días posteriores a las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 27 de octubre.

Consultados por Democracia, los concejales Lautaro Mazzutti, del Frente de Todos y Javier Prandi, de Juntos por el Cambio, confirmaron que será aprobado el martes en la sesión del Concejo Deliberante y que luego se deberán seguir los trámites administrativos de la licitación para que pueda finalmente entrar en vigencia.

Por unanimidad

El concejal Mazzutti indicó que la licitación será tratada en el Concejo mañana: “Tal y como habíamos tomado el compromiso, que al ser un contrato prolongado y de una importante suma de dinero, entendíamos que debía tratarse luego de las elecciones”, argumentó, ante la posibilidad de un cambio de gestión.

Mazzutti explicó que “cuando fueron efectivamente las elecciones nosotros cumplimos con la palabra y aprobamos en comisión, que fue por unanimidad y seguramente en la sesión del martes se aprobará la licitación”.

La misma permitirá que Intermed opere como parte del proyecto de implementación del SAME en la ciudad.

“Lo que aprobamos en comisión es la licitación para la cual la única empresa que se presentó es Intermed para operar el servicio, es decir paramédicos, médicos, y demás. Es una licitación de alrededor de 40 millones de pesos por tres años”.

Por su parte, el concejal Javier Prandi se refirió en la misma línea a la aprobación por unanimidad “de la ordenanza que aprueba la licitación privada que gana Intermed para el SAME. Eso saldrá aprobado por unanimidad en la próxima sesión”.

Consultado sobre la implementación destacó: “Lo que tenemos que hacer es aprobar la licitación que es por único oferente y, una vez que se aprueba en el Concejo, sigue los trámites administrativos de la licitación en sí. No sabría decir cuando entrará en vigencia ya que depende de la instrumentación por parte de las oficinas de Compras y Contaduría”.

SAME

La licitación del servicio de dos ambulancias, por parte de la empresa ganadora, Intermed (única que se presentó), indica que ésta aportará estos móviles y se hará cargo de todo el servicio de Emergencia en la vía pública que en total contará con cinco ambulancias: dos de Intermed, dos de SAME y una del Ministerio de Salud de la Nación.

Oportunamente, el concejal Prandi destacó que “el SAME tiene la cobertura en las escuelas, algo novedoso que hoy no está”.

Cabe mencionar que, actualmente, las escuelas suelen tener esta cobertura porque es abonada por la cooperadora de las mismas, pero no a través del Municipio. El Sistema de Atención Médica de Emergencia es provincial, que “baja” a los municipios capacitación para igualar protocolos, la vestimenta para que sea en todo el personal la misma, y ambulancias, en el caso de Junín, dos de Provincia y una de Nación.

“Por las características de esta ciudad, tres ambulancias son pocas. Hoy tenemos cinco ambulancias afectadas por Intermed, entonces por convenio con la Provincia, ya aprobado por Concejo, le faculta al Municipio llamar a licitación para que otra empresa incorpore dos ambulancias más para completar las cinco que necesita, con personal capacitado según las normativas de SAME. En agosto se llamó a licitación, se abrieron los pliegos el 6 de septiembre y hubo una sola empresa que se presentó que es Intermed. Ese pliego de licitación es el que debe aprobar el Concejo Deliberante”, explicó Prandi en su oportunidad, cuestión que se aprobó en comisión luego de las elecciones.

El convenio con Intermed es para cubrir con las cinco ambulancias disponibles la accidentología en vía pública, carenciados y eventos culturales y deportivos y se le agrega la cobertura en las instituciones escolares públicas. Además habrá una comisión veedora para controlar el funcionamiento del Servicio de Emergencias, que estará a cargo de Intermed.

Sistema mixto

El Concejo Deliberante había aprobado en su última sesión del 15 de octubre por unanimidad el convenio con SAME, que transformará la emergencia en un sistema mixto, en el que tendrá responsabilidad el Municipio y la mencionada empresa de atención a la emergencia, mediante un sistema integral de coberturas en la vía pública y en las escuelas.