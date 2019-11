Un atractivo proyecto para que Junín también llegue al otro lado del río

Lejos quedaron los tiempos donde el Parque Borchex marcaba un límite en la ciudad. Hoy, el puente de Álvarez Rodríguez ya no divide, por el contrario, invita a ser transitado.

Al cruzarlo se encuentran amplias viviendas cerca del río, con una calle que anuncia crecimiento urbano y un detalle más que especial: el lugar está a solo diez cuadras del centro de la ciudad.

Cristian Iraola, farmacéutico por profesión y desarrollador urbano por adopción, dialogó con Democracia sobre la propuesta y el surgimiento de una nueva zona residencial en ese sector.

“El redireccionamiento del río y su canalización nos llevaron a imaginar un Junín del otro lado y nos animamos a soñar con el nacimiento de una nueva zona residencial. Y, al igual que un grupo de vecinos, apostamos a un lugar excepcional, pleno de verde a muy pocas cuadras del centro. Construimos nuestra vivienda familiar y hoy podemos decir que tenemos nuestro pequeño barrio establecido, con una proyección de futuro poco imaginable”.

El asfalto de Álvarez Rodríguez con su conexión hacia Villa del Parque y la calle Puente del Inca rumbo a las quintas del Cerrito Colorado incrementaron notablemente el tránsito, generando más que un potencial indicador de crecimiento.

“El complejo cuenta con un diseño innovador, con un alto impacto visual que contribuirá a embellecer nuestra zona. Se construirá un selecto número de modernos departamentos pensados especialmente para gente joven que quieren vivir muy cerca de la ciudad, en ambientes confortables, con vistas al río y al Parque Borchex, plenos de naturaleza”.

“Ya podemos decir que Alvarez Rodríguez se presenta como un nuevo acceso a Junín, convirtiendo al puente en un vínculo fundamental de la ciudad y su nueva zona en expansión”, consideró.

Sus experiencias como vecino le permitieron a Iraola generar proyectos buscando responder a las necesidades que, sin dudas, el crecimiento de esa zona podría requerir.

Y sobre ello, destaca que “aquel enfoque que nos llevó a construir una vivienda rodeados de naturaleza se transformó en una visión más globalizada y pensé: ¿Por qué no imaginar que nuevas viviendas van a seguir sumándose a la zona? ¿Por qué no generar servicios que, a su vez, también serán de amplia utilidad para todos quienes van y vienen desde Villa del Parque y el Cerrito?”.

“Justo en la esquina de Álvarez Rodríguez y Puente del Inca surgió un terreno para adquirir y, prácticamente sin darme cuenta, me involucré en un proyecto inmobiliario. Mi idea inicial fue construir espacios comerciales pero se potenció con la incorporación de departamentos para vivienda”.

Una pareja de arquitectos, también entusiasmados con la proyección del barrio, generaron el diseño de un complejo urbano-comercial práctico y moderno que ya está en plena construcción.

Proyecto innovador

Sobre el proyecto en obra, Iraola relata que “contará con locales para poder instalar un minimercado, una panadería con estar para café y una farmacia. El predio estará dotado de amplios espacios para poder estacionar junto a los comercios, comprar y retirarse sin problemas, en forma práctica y veloz”. De allí surge el nombre Posta del Río.

“El complejo cuenta con un diseño innovador, con un alto impacto visual que contribuirá a embellecer nuestra zona”

Además destacó que “se construirá un selecto número de modernos departamentos pensados especialmente para gente joven que quieren vivir muy cerca de la ciudad, en ambientes confortables, con vistas al río y al Parque Borchex, plenos de naturaleza”.

Aceptación y futuro de la iniciativa

“El proyecto recibió amplia aceptación entre los primeros inversores que invitamos a participar y hoy, podemos decir que está todo vendido y, realmente, se siente una gran satisfacción”, destacó Iraola, quien además espera que surjan más proyectos.

“Estamos esperando que más inversores o desarrolladores se sumen a esta iniciativa, especialmente quienes poseen los espacios libres que se ven a simple vista, pero no nos quedamos con eso. Estamos trabajando en un nuevo proyecto, sobre ese lateral, a unos doscientos metros después de pasar Puente del Inca”, explicó.

“Formamos un grupo con amigos juninenses y adquirimos un amplio predio y ya contamos con la subdivisión de los terrenos. Catorce espacios de más de mil metros de superficie cada uno” señala Iraola.

“Y ahí estamos, pensando, soñando, trabajando con el mismo equipo, los mismos profesionales que diseñamos Posta Del Río”.

Además de los lotes para construir viviendas con parque y pileta, indicó: “Destinaremos tres de esos terrenos sobre Álvarez Rodríguez para generar valor e innovación al emprendimiento. Me imagino un proyecto que podría incluir espacios para oficinas comerciales, para estudios de profesionales o tecnología y un ámbito especial para coworking donde quien necesite oficinas o salas de reuniones pueda utilizarlas por el tiempo o las horas que las requiera y nosotros nos encargaremos del resto”, y agregó, “un diseño con ambientes muy luminosos, con un entorno natural a poca distancia de Tribunales y la zona comercial y bancaria, junto a la facilidad del estacionamiento, por supuesto”.

También buscan crear grandes ambientes para alquilar por hora a gimnasios, institutos o academias educativas y a un sinfín de emprendimientos que pueden surgir “por la dinámica que marcan las nuevas tendencias laborales”.

“Todo está aún en estudio y también depende de la factibilidad gubernamental que posibilite realizar este tipo de desarrollos en la zona”, aclaró Iraola.

“Sabemos que son épocas muy difíciles pero también estamos convencidos de que siempre se generan espacios para buenas oportunidades, tanto para quienes pensamos en desarrollar nuevos proyectos como para quienes buscan inversiones seguras” concluyó.