Azil, por la unidad: “El Frente de Todos llegó para quedarse”

El titular de ATSA Filial Junín y dirigente justicialista, Héctor Azil, participó del programa Reporte Especial (TeleJunín) y afirmó que el intendente Pablo Petrecca tiene que gestionar “sin buscar excusas”, al tiempo que aseguró que el Frente de Todos “va a seguir unido”.

“Sentí una gran alegría por haber recuperado el gobierno nacional y provincial”, expresó. Y agregó que “lo que hoy se quiere presentar como una épica, una leve remontada del Presidente en la primera instancia electoral, porque ni siquiera llegó al ballotage, es el fracaso más contundente que hay en la historia de la democracia en la Argentina”.

“La gobernadora se está despidiendo con un 25% de tarifazo en la luz”, cuestionó.

“Este gobierno tuvo, como nunca en la historia, todos los poderes concentrados, desde la prensa, la justicia, las corporaciones, los bancos, las energéticas. Nosotros no los endeudamos, no hicimos crecer la desocupación, no hicimos pasar la inflación del 25% al 60%, no sé qué es no dejar gobernar. Es más, sobre todo en la primera etapa, fuimos demasiado condescendientes y votamos leyes que no deberían haber salido, como las jubilaciones, el endeudamiento, el blanqueo que benefició a los familiares y amigos del Gobierno. Lo mismo la gobernadora Vidal, que gobernó con muchos consensos de las cámaras legislativas”.

Con respecto a la campaña local, el gremialista afirmó: “Los ejecutivos cuentan con muchos recursos, es incomparable a cualquier partido que se presente por la oposición, pero de eso se trata, por eso siempre cuando uno está del lado de la oposición lo que tiene que mostrar son objetivos superadores”.

“Se adelantó el ballotage”

“La gran distancia que hubo en las Primarias lo que hizo fue adelantar un escenario de Ballotage, con una fuerte polarización. Igualmente no debe extrañar que Juntos por el Cambio sea fuerte en esta Región, porque tiene un voto cautivo del campo. Pero fundamentalmente lo que pasó es que se adelantó un escenario de Ballotage y partidos minoritarios, muchos de ellos de centro derecha, trasladaron votos al oficialismo”, dijo.

Y agregó: “Tuvimos un Estado ausente para los trabajadores, para los jubilados, los desocupados, los que menos tienen, y creo que ahí va a estar la gran diferencia entre el gobierno que viene y el que se va”.

Mensaje de unidad

“El Frente de Todos llegó para quedarse, es más, creo que se va a terminar ampliando, tanto a nivel nacional como local. En lo personal me parece saludable que los bloques funcionen de manera separada, en un interbloque, porque son tres espacios heterogéneos, no tiene nada de malo que cada uno mantenga su independencia”, consideró.

“A nivel local sacamos 26 mil votos, es una elección excelente, no alcanzó para ganar, pero bueno, habrá que seguir insistiendo, en dos años tenemos las intermedias, donde las oposiciones tienen más posibilidades, por lo que quizás podemos ganarlas”, afirmó.

Gestión local

“El intendente tendrá que saber administrar los recursos, que son muy grandes. También creo que Junín se va a ver beneficiado por el derrame cuando se reactive la economía, como ya ha sucedido otras veces. Tendrán que saber gestionar, no buscar excusas”, remarcó.

“Creo que el intendente desperdició estos cuatro años, porque no se vio volcado el alineamiento, y algunas cosas que hoy son buenas, como los colectivos, espero que no terminen siendo un problema, por lo que mensualmente hay que pagarle a la empresa, que tiene rentabilidad asegurada; así hacemos negocios cualquiera, me anoto en cualquier negocio que me asegure rentabilidad, y eso lo estamos pagando todos los vecinos”, afirmó.