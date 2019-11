Rotaract de Junín cumplió seis años desde su refundación en la ciudad

Rotaract Junín, patrocinado por Rotary Club Junín, arribó a sus seis años de vida.

Integrado por jóvenes de 18 a 30 años, los clubes Rotaract ofrecen en todo el mundo la oportunidad de intercambiar ideas con los líderes de la comunidad, adquirir habilidades profesionales y de liderazgo y, sobre todo, “servir y divertirse a la vez”.

Algunos de sus protagonistas, que trabajan en el club desde 2013, relataron lo que significó esta experiencia en sus vidas.

Nerina El Kafú, quien fuera presidenta de Rotaract contó: “Cuando me invitaron a una reunión del Rotary Club Junín, allá por 2013, no me imaginaba ni de casualidad todo lo que eso iba a representar en mi vida. Los rotarios de ese momento me motivaron para que formemos un grupo de jóvenes. Trabajamos muchísimo para lograrlo y, si me pongo a pensar la cantidad de proyectos que realizamos en estos seis años, no me alcanzaría el tiempo para contar anécdotas, todas muy gratificantes”.



Asimismo destacó: “En lo personal, Rotaract me dio muchísimas cosas: conocer amigos de muchos lugares diferentes, capacitarme, desarrollarme profesionalmente, pero sobre todo me permitió vivir el placer que genera dejar el lugar de queja o de preocupación para participar activamente y empezar a ocuparnos de todo lo que nos importa”.

Sonia Eichelberger, también presidenta del año anterior, recuerda que una de las primeras acciones de Rotaract desde su refundación “fue la colecta de alimentos en supermercados y la pintura de patios de Jardines de Infantes”.

“Festejar el Día del Niño, ya se convirtió en una tradición. En la actualidad realizamos el festejo en tres lugares distintos”, contó.

Sonia aseguró que con el paso del tiempo evolucionaron y los “sueños se hicieron grandes”.

En ese sentido enumera algunos proyectos que, en su opinión, impactaron en la ciudad, como “el equipamiento de la Sala de Pediatría del Hospital de Junín, El libro en la Plaza, donación de bancos adaptados para niños con discapacidad a la Escuela Especial Nº502, Bicicletas adaptadas para personas con capacidades diferentes”.

Cabe destacar que muchos de ellos, como el de Bicicletas adaptadas, los llevaron adelante junto a los integrantes de Rotary Club Junín y la Rueda Interna femenina.

Abierta a los jóvenes

Actualmente, el club está conformado por quince socios que se reunen todos los martes a las 21 en Rotary Club Junín, ubicado en Remedios de Escalda de San Martín 385.

Desde la organización destacan que “Rotaract es una organización abierta a todos los jóvenes entre 18 y 30 años que quieran sumarse y tengan ganas de usar su tiempo libre en distintos proyectos. Solo tienen que escribirnos a nuestras Redes o acercarse a la sede”.