Sectores productivos, entre la incertidumbre y las expectativas de cara a la transición

Las reuniones que tuvieron lugar esta semana, entre el presidente Mauricio Macri y el presidente electo Alberto Fernández, así como la que concertaron la gobernadora María Eugenia Vidal y el mandatario bonaerense electo Axel kicillof, aportaron tranquilidad en cuanto a una transición que se dará, en principio, a través del diálogo, hasta la asunción que se producirá el 10 de diciembre.

Democracia dialogó con los referentes locales de los distintos sectores productivos, Federico Melo, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio; Raúl Parejas, presidente de Comercio e Industria; Ricardo de la Fuente, empresario industrial; Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín y Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros, quienes se refirieron a sus expectativas para estos poco más de treinta días y las posibles medidas que buscarán aliviar la situación económica de cara al 2020.

De la Fuente: “Estamos preocupados”

El sector industrial es uno de los que, según el empresario Ricardo de La Fuente, podría verse perjudicado si se cierra el mercado y aseguró estar “preocupado”.

“Se han visto medidas voluntaristas, no hay nada sistémico que nos pueda indicar que nos va a ir mejor y estamos a la expectativa de los anuncios. Estamos preocupados por lo que pueda venir, creemos que el año que viene vamos a enfrentar un año con mucha inflación, es inevitable”, explicó.

Además sugirió que “la economía entendemos que va a volver a caer y habrá que ver, porque empresas como Indelplas que dependen mucho del mercado externo, porque exportamos a cinco países; importamos insumos de tres o cuatro países, en ese sentido está muy complicado y por lo que anuncian va a estar peor”.

Para de la Fuente, “las señales que se están dando después de las elecciones del domingo es cerrar más el mercado. Al público le van a costar más caros los productos que hoy están comprando, por ejemplo ya se habla de más aranceles a los productos electrónicos importados. Cerrar más el mercado para los amigos que ganaron mucho dinero en el gobierno de Cristina con las empresas de este sector y encarecer los productos para la gente, aparentemente eso es lo que se viene”.

El titular de Indelplas indicó que “va a ser muy difícil conseguir insumos, conseguir dólares también y vender al exterior está complicado porque nos están viendo como poco serios: de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Chile, al margen de las realidades que cada uno tenga”.

En el plano local destacó que se espera “que se hagan los cambios que se tengan que hacer. Creo que Pablo Petrecca es inteligente y tiene a su lado gente que es muy capaz, que puede hacer los cambios que la gente está esperando. Debería venir un municipio más abierto y escuchando a los sectores productivos que somos los que generamos riqueza y trabajo, que es lo que la gente reclama”.

Frederking: “Queremos estar en agenda”

La vuelta de las retenciones y la presión tributaria continúa siendo el reclamo del Agro, que según Frederking, esta vez espera “estar en agenda” y no ser solo “comentaristas” de las decisiones que se tomen.

“Cuando hay cambio de gobierno uno siempre tiene expectativas. Ojalá Alberto Fernández sea el mejor presidente que podamos tener porque ello significa un beneficio para todos los argentinos independientemente del sector. Desde el nuestro siempre apostamos al diálogo, a la colaboración, a estar en agenda, que entiendan la importancia que tenemos”, destacó el presidente de la Rural local.

Sobre las posibles medidas aseguró que “hasta ahora no tenemos mucha información sobre que se hayan anunciado medidas, son todos trascendidos que hablan de posible aumento de retenciones en el trigo y en el maíz. Nosotros consideramos que es un error, la presión tributaria sobre el campo, ya no da para más. Creemos que somos un sector que podemos ser el motor de la economía, de hecho lo somos pero si nos sacan trabas podemos serlo mucho más. Nuestro sector apuesta al campo, nunca lleva la plata afuera. Invertimos en el país”.

Frederking aseguró: “Expectativas tenemos de que sus dichos los lleve a la práctica”. Asimismo, agregó que entre los ejes del sector se incluyen: “Que no haya aumento de retenciones, que se nos incluya en las decisiones y que no seamos solo comentaristas”.

El trabajo y el consumo, de la mano

Melo destacó el diálogo y los encuentros de la transición en los últimos días, pero lamentó, entre otros, la suba del combustible.

“A los primeros días de esta semana, post elección empezamos a ver, lamentablemente, algunos aumentos en combustibles, en otros rubros, como se vio en el pan. Esto perjudica a quienes menos tienen, a los trabajadores. Eso es muy preocupante”, consideró el secretario del SEC.

“El presidente actual va a tener que hacer el mayor esfuerzo para contener esto, para que el presidente electo, en diciembre, como se plantea en un pacto social, empiece a instrumentar medidas. Hasta ahora lo que tuvimos son propuestas electorales y que nos entusiasman, a los comercios, empresarios, apuntando al apoyo, a generar herramientas para la pyme, a los trabajadores , a los jubilados. Estamos confiados pero aún falta que se encuentre ese pacto social”, destacó, y en la misma línea remarcó la expectativa en cuanto a las medidas macroeconómicas.

“Va a ser un esfuerzo de todos. Espero que el mayor esfuerzo lo hagan los sectores que han sido beneficiados en este tiempo. Nuestros ejes serán la no pérdida del salario o que se vuelva a recuperar el salario perdido. Me parece que la estabilidad laboral es primordial y recuperar las fuentes de trabajo que se fueron perdiendo”, aseguró.

“Devolviéndole poder adquisitivo, estabilidad laboral, la reactivación del consumo interno debería ser una consecuencia inmediata”, concluyó.



En esa línea, desde Comercio e Industria, Raúl Parejas aseguró: “política al margen, estamos esperando la mejora del consumo con los brazos abiertos. Esperando que la gente recupere poder adquisitivo y que el consumo repunte más allá de las promociones de tarjetas y Ahora 12. Necesitamos que la gente tenga dinero en el bolsillo para consumir”.

El presidente de la SCI de Junín aseguró que se reunirán con el intendente Pablo Petrecca en los próximos días.

“Veremos qué sucede a nivel nacional, tuvimos los tres poderes alineados y algunas cosas, para ser sinceros, no salieron bien y por eso estamos como estamos. Sobre este gobierno que viene, algunas cosas ya conocemos, otras veremos si le ponen alguna impronta para mejorar esta situación”.

Mercado "resentido"

En declaraciones recientes, el presidente del Colegio de Martilleros de Junín, Daniel Di Palma, aseguró que “después de las elecciones, e inclusive desde las PASO en adelante, el mercado inmobiliario se vio muy resentido por el cepo cambiario que se instaló, ahora se agudizó y entendemos que estamos en la misma situación desde las PASO a la fecha”.

Asimismo influye la expectativa ante el nuevo gobierno que asumirá en diciembre.

“Se suma la expectativa del mercado sobre cuáles van a ser los lineamientos económicos que desarrolle el próximo gobierno, así que estamos expectantes y viendo cuál es el devenir de esta transición en cuanto a lo institucional y en cuanto a lo económico”, consideró Di Palma.