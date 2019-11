Laura Ricchini: “Se va a necesitar mucho consenso”

-¿Qué balance hace del resultado electoral?

- Son días de mucho análisis, con sensaciones encontradas, porque por un lado el intendente Pablo Petrecca tuvo una elección histórica, con casi 32 mil vecinos que decidieron seguir por este camino, que revalidaron este trabajo, pero por otro, la tristeza de no haber llegado en la Provincia, y sobre todo en la Nación, donde estuvimos muy cerca de dar vuelta la elección. Hoy tenemos un presidente que se va con más del 40% de los votos y con la particularidad de que movilizó a todos los argentinos que querían seguir con el cambio.

- ¿Cómo imagina el trabajo legislativo en estos cuatro años?

- Vamos a tener que representar de la mejor forma posible el voto que nos dieron, son cuatro años donde se va a necesitar mucho consenso, porque el Frente de Todos ya no va a contar con una mayoría como se contó en otros años, no va a existir una escribanía y eso le hace muy bien a la democracia, que todo tenga que salir por consenso.

Además, tenemos la tarea de gestionar obras, tanto para Junín como para la Cuarta Sección Electoral, donde -pese a la ola azul- hicimos una gran elección y de las doce intendencias pudimos renovar once, con muy buenas elecciones. Solo perdimos en Carlos Tejedor.

- ¿A qué atribuye la remontada de Juntos por el Cambio?

- Al gran trabajo del Presidente, con las marchas del Sí se puede, que pasó por Junín. Además se hizo un gran trabajo a nivel territorial, en salir a buscar a todo aquel que no había ido a votar, contarles todo lo que se hizo en estos cuatro años, intensificamos el trabajo, llegando a cada vecino. En Junín recuperamos cerca de diez mil votos, por eso digo que fue una elección histórica.

- Hubo denuncias de asistencialismo y trabajo de punteros.

- Pablo Petrecca siempre trabajó de la misma forma, con las instituciones y con referentes en distintos sectores de Junín. Nosotros no trabajamos con punteros, no trabajamos con asistencialismo porque nos parece que no es la forma. Sí lo que hemos hecho es sumar referentes de otros espacios políticos, como por ejemplo Verónica Borsani, que cuando pierde la interna manifiesta su apoyo a la candidatura de Pablo Petrecca a nivel local. También desde los distintos partidos que nos acompañaron nos acercaron referentes, nosotros hemos salido a buscar referentes barriales para charlar con los vecinos, armar mateadas, cenas, y llegar así a lugares a los cuales antes no habíamos podido llegar. Esa fue nuestra forma de hacer campaña porque realmente tenemos mucho para mostrar en Junín.

- El Municipio ya no estará alineado políticamente con Provincia y Nación, ¿le preocupa que haya discrecionalidad en el reparto de los fondos?

- Espero que no, esto es algo que incluso el Frente de Todos lo usó mucho para pedir el voto a Mario Meoni, situación que me genera dudas, porque si desde el mismo espacio dicen que si no estás alineado, no vas a recibir obras, como mínimo es poco democrático.

Sí lo que te genera el alineamiento es trabajar con gente de confianza, con quienes ya tenés construido un vínculo y eso te genera quizás una respuesta más rápida. Pero sí quiero dejar bien en claro que tenemos un intendente que va a golpear todas las puertas que sean necesarias para conseguir beneficios para Junín.

- ¿Cree que la obra de la autopista en la Ruta 7 va a continuar?

- Esperamos que continúe y vamos a ser defensores de esa obra, porque además hay sectores que están muy avanzados y se tienen que terminar.