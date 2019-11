Entregan tablets para adultos mayores

En las instalaciones del complejo polideportivo Beto Mesa, cientos de abuelos y personas de la tercera edad que fueron beneficiados con el sorteo, recibieron sus tablets.

Las mismas fueron entregadas en el marco del programa "Más Simple", impulsado por el Enacom, el ANSES y el Gobierno de Junín.

Tras la entrega, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, expresó que "este era un compromiso que habíamos asumido con los centros de jubilados de la ciudad para acercarlos a las nuevas tecnologías, mediante este programa cuyo objetivo es lograr una mayor integración con sus hijos, sus nietos y que la excusa sea el uso de esta herramienta".

"La tablet tiene un montón de aplicaciones y beneficios para el adulto mayor, ya que le permitirá realizar trámites ante diferentes organismos estatales, además de posibilitarles fortalecer vínculos con sus seres queridos; queremos que las disfruten y les sea de utilidad", remarcó el Jefe Comunal, quien recordó que "este programa es impulsado por el Ente Nacional de Comunicaciones y aprovecho para agradecerles tanto a Hernán Lombardi como a Silvana Giudice, quienes nos permitieron realizar esta entrega después de las elecciones".

Asimismo, el Intendente aseguró: "Me pone muy feliz ver a los abuelos irse tan contentos con sus tablets, una herramienta tecnológica que hace que los adultos mayores dejen de sentirse aislados".

Maria Scazanello, una de las tantas abuelas que se hizo acreedora de las tablets, dijo estar "muy contenta por esta tablets que gracias al Municipio hoy me estoy llevando, cuando salí sorteada no lo podía creer y ahora solo me resta usarla". Por su parte, Julia, otra ganadora, dijo "estoy muy contenta porque no tenía y como ya se usarla ahora voy a poder realizar algunos trámites con esta tablets".