Coordinada por la Dirección General de Zoonosis y Bromatología del Gobierno de Junín, se realizó una charla sobre tenencia responsable de mascotas en el Jardín 918, en el marco del proyecto que docentes y alumnos llevan a cabo para abordar de manera integral la salud pública.

Las autoridades municipales correspondientes contaron con la colaboración del grupo de titiriteras cubanas “La casa de los títeres”, que cumplió un rol importante para que los chicos aprendan los conceptos necesarios de forma didáctica y divertida.

Al respecto, Julio Ferrero, titular del área municipal señalada afirmó que “realmente es un placer para nosotros llevar a cabo estas charlas sobre tenencia responsable de mascotas, en este caso aquí en el Jardín 918, junto a la doctora Cacheiro y el grupo de titiriteras cubanas que nos brindan todo su apoyo para la instrucción sea mucho más divertida. Contamos con una gran multitud de chicos de esta institución y también solicitamos la presencia de los padres porque ellos son los mayores viralizadores de todas las enseñanzas que tratamos de inculcarles”.

“Si bien el chico le va a decir al padre que hay que hacer tal o cual cosa, si el padre no cumple con esto y, por ejemplo, no levanta los desechos del perro, el niño no lo va a entender”, añadió el funcionario.

En tanto, Agustina Cacheiro, Directora de Zoonosis manifestó que “estas charlas sobre tenencia responsable de mascotas están íntimamente vinculada a la salud pública, que es uno de nuestros ejes fundamentales de gestión. Buscamos preservar la salud de todos los vecinos por medio del correcto cuidado de todos los animales”. Luego, indicó que “si bien ellos todavía son muy chiquitos, con la colaboración de las titiriteras podemos llegarles de mejor forma para que entiendan sobre el riesgo que tiene no cuidar a las mascotas como corresponde”.

Seguidamente, la médica veterinaria dijo que “comúnmente la gente tiene algunos descuidos en cuanto a sus mascotas y eso puede llevar a que contagien determinadas enfermedades. Por eso, esto es una forma para inculcarles desde chiquitos la importancia del cuidado de la salud pública”.