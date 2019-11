Ramón Carrillo: Apuntan a seguir sumando servicios

Este medio ya dio cuenta en otros artículos de las características que está adoptando la ciudad de expansión hacia los márgenes. Es así como sectores que históricamente fueron espacios de quintas y casas de fin de semana, hoy tienen una gran proporción de viviendas permanentes.

El barrio Ramón Carrillo es una de estas zonas periféricas que con el tiempo ganó espacio en su urbanización y adquirió un interesante crecimiento poblacional.

Y si bien los lugareños hoy se muestran conformes con el desarrollo de este vecindario ubicado en el extremo noroeste de la ciudad –pasando la Ruta Nacional 188– desde la sociedad de fomento se apunta a seguir incrementando los servicios para mejorar aún más la calidad de vida.

Infraestructura

Luego de que se hiciera la obra de cloacas en este sector, quedaron pendientes algunas cuadras a las que no se les pudo extender el servicio, principalmente sobre la calle Sáenz Peña. “Estamos completos en un 80 por ciento”, estima el presidente de la sociedad de fomento, Guillermo Villarroel, quien considera que “quizás se pueda completar, será cuestión de renovar la comisión directiva de la sociedad de fomento para luego seguir con las gestiones, pero las esperanzas no se pierden”.

En cuanto al alumbrado público, está presente en la mayor parte del barrio, sobre todo en las calles principales del barrio, como Rivadavia, Sáenz Peña, Belgrano, Camino del Resero e Italia: “Esto fue inaugurado hace un par de años y están funcionando con normalidad Siempre pedimos el mantenimiento correspondiente cuando alguna no está funcionando, pero ahora están todas bien”.

Pedimos a Vialidad si se puede hacer una rotonda en la intersección con Rivadavia, porque lo que hay allí es un cruce normal. Guillermo Villarroel. Pte. de la Sociedad de Fomento.

En tanto, Villarroel también hace referencia a la transitabilidad, indicando que se hizo un mejorado en la bajada de ingreso al barrio, por Rivadavia. Y agrega que hubo inconvenientes en algunas arterias específicas durante la última lluvia fuerte, “donde el agua ingresó en algunas casas de los vecinos, pero rápidamente hubo un apoyo de la sociedad de fomento que se interiorizó de los problemas que tenían, y se los puso en contacto con la gente de Defensa Civil para la que los ayudaran”.

Asimismo, el dirigente fomentista destaca el mantenimiento: “La limpieza se viene realizando normalmente, la recolección de los montículos de la poda y el corte de pasto así como los residuos, se viene haciendo bien”.

Tránsito

El del tránsito es un tema que está entre las preocupaciones de los residentes, sobre todo por las complicaciones que genera el hecho de tener que cruzar la Ruta 188. Son muchas las personas que deben hacerlo diariamente para ir a trabajar o a hacer trámites, o los chicos que lo hacen para ir a la escuela.

Para promover alguna acción que prevenga accidentes, los referentes de la sociedad de fomento mantuvieron encuentros con los responsables del área de Movilidad del municipio para ver qué se podía hacer. “Nos habían indicado que, al ser una ruta nacional, se necesitan trámites muy engorrosos como para hacer algo”, aclara Villarroel.

Con todo, los fomentistas hicieron un pedido a Vialidad de la Nación “para ver si se puede hacer una rotonda en la intersección con Rivadavia, porque lo que allí hay es un cruce normal”, aunque todavía no hubo respuestas a la demanda. “Veremos cómo continúa esto con el cambio de gobierno y la nueva gestión”, señala el presidente de la entidad barrial.

Seguridad

En relación a la seguridad, afirman que “mejoró bastante” en los últimos meses y ya no se advierten “problemas grandes últimamente”.

Es cierto que en algún momento debieron realizarse reuniones con las autoridades policiales, junto con la Federación de Sociedades de Fomento, de las que también participó el director de Seguridad, Luis Chami.

“En esos encuentros los vecinos plantearon los problemas en este sector y a partir de allí hubo mejoras en la recorrida de los patrulleros y se ve más presencia policial”, concluye Villarroel.