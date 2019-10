Desde PAMI aconsejan no ir a sus oficinas, salvo por trámites urgentes de salud

PAMI central emitió un comunicado ayer diciendo que “debido a problemas técnicos registrados en el sistema de PAMI que afectan la capacidad de procesamiento de datos, la atención en todas las agencias del país se encuentra con demoras”.

En Junín, las demoras se comenzaron a evidenciar hace 10 días aproximadamente y por lo tanto aconsejan a los afiliados no ir a hacer trámites, salvo los urgentes por cuestiones de salud.

El comunicado expresa que “para priorizar y garantizar la realización de todos aquellos trámites que requieran urgencia médica, el Instituto solicita a los afiliados que no requieran un trámite crítico que pospongan su visita a la agencia hasta el lunes próximo. De esta manera se evitarán colas y esperas prolongadas”.

Afirma que “los equipos técnicos están trabajando para normalizar la atención a la mayor brevedad posible” y que “lamenta los inconvenientes ocasionados”.

En Junín

En diálogo con Democracia, Luciana Gómez Panizza, directora de PAMI Junín, manifestó que a raíz de los inconvenientes en el sistema de PAMI se aconseja que los afiliados solamente acudan a las oficinas si era por una cuestión urgente, por enfermedad.

“Por las demoras en el sistema, hace que el afiliado tenga que esperar en las bocas de atención un tiempo prolongado. Si el trámite no es de carácter urgente que evite ir a hacerlo”, dijo al referirse al comunicado de PAMI central.

La doctora Gómez Panizza manifestó que hubo UGL muy complicadas, pero en Junín, estaban relativamente mejor que otras UGLs que evidentemente estaban muy complicadas. “Yo estoy firmando con normalidad y demás, pero hay trámites que estaban con demora o fallando los sistemas. Eso hizo que desde PAMI central sacaran este comunicado para que la gente evite ir a las bocas de atención si no es por trámites urgentes de salud exclusivamente, para no tener que esperar a que se resuelvan cada uno”, explicó.

En lo que respecta a la UGL Junín, la doctora Gómez Panizza dijo que hacía más o menos 10 días que empezaron a fallar los sistemas y que había trámites que se trababan y no se podían hacer. “Se fue intentando, se pensaba que se iba a resolver, pero evidentemente no se resolvió y hoy, decidieron hacer el comunicado y pedirle al afiliado que si no es un trámite urgente por problemas de salud, que eviten ir a las bocas de atención de PAMI”, apuntó.

La directiva explicó que a veces el afiliado iba igual, por costumbre, a las oficinas. “Cuando salió la renovación automática de medicamentos, para que la gente no vaya, iba lo mismo”, acotó.

Cambios

Consultada sobre si iba a haber algún cambio a nivel jerárquico en PAMI, con el cambio de gobierno, Gómez Panizza respondió que eso era obvio, después del 10 de diciembre. “Cuando asuma el nuevo presidente de la Nación se verá quién será el nuevo director de PAMI y los cambios que pudiera haber”, opinó.