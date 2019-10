Petrecca, sobre el cambio en Provincia y Nación: "Nos planta de manera distinta"

Tras la elección del domingo último, que revalidó su mandato al frente del municipio por otros cuatro años, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, participó de TeleNoticias y en diálogo con Fernando Almeida manifestó: “Es reconfortante ver que hay una gran cantidad de vecinos en el partido que ven el esfuerzo, el trabajo, los hechos concretos, la transparencia y honestidad para encarar este desafío de ser intendente por cuatro años más”.

Sobre la nueva relación con Provincia y Nación a partir del 10 de diciembre, el jefe comunal afirmó: “Este esquema distinto que se da a nivel nacional y provincial nos planta de manera distinta en la ciudad y tenemos que ver algunas definiciones que tomen el gobernador electo y el presidente electo, en el sentido de hacia dónde piensan rumbear su gestión”.

Y amplió: “Tenemos que ver si va a ser un gobierno que haga mucho eje en la obra pública o en la parte económica, o sea, más de consumo o productiva, y por supuesto que afecta a los Municipios, no solo a Junín, por estar gobernada por otro color político, sino a todas las ciudades del país, porque si hay una definición a nivel macro de que no se van a invertir recursos en obra pública, es una decisión que afecta a los municipios”.

“En el nivel local va a ser un acercamiento con los vecinos, como siempre, con los temas cotidianos que tenemos en la ciudad. Tenemos que hacer foco en el desarrollo productivo en la ciudad y ver los temas pendientes, que nos quedaron de la primera gestión”, apuntó.

Campaña sucia

Con relación a la campaña electoral, Petrecca reconoció que hubo maniobras deshonestas. “No puede haber bajezas de hacer denuncias contra tu familia, o pintar la institución de un hermano tuyo”.

Y aclaró que “la parte de la campaña electoral está en las propuestas que pueda hace uno, y no en las acusaciones falsas y con malas intenciones. Tenemos que terminar con esto, que la sociedad lo ve y lo manifiesta en las urnas”.

“Hago un llamado a la comunidad y a los dirigentes para poder construir en la ciudad. Podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos que estar en la misma línea y charlar en un plan estratégico que trascienda a mi mandato para el intendente que siga en 2023”, destacó.

“También queremos desarrollar estos trabajos en conjunto con la parte productiva de la sociedad, pensando a la ciudad con otros actores que se involucren. Espero encontrarme con actores políticos para poner encima a Junín y seguir creciendo”, afirmó.

Las críticas constructivas

De las críticas que hubo en campaña, hubo “constructivas que las escucho para poder mejorar. Sobre todas las cosas, las recibo de las personas que quieren construir, como las instituciones que son críticas”, agregó.

“Hay muchas cosas más por hacer y ahí es cuando escuchamos todo el tiempo como a los vecinos que cara a cara los vemos, que te mandan un mensaje o te llaman”, continuó.

“Cuando uno escucha las críticas constructivas de los que hicieron una destructiva, siempre es difícil de recibirlas. Como sucedió con el transporte público, o con el relleno sanitario. Lo mismo sucedió con la obra del camino a la Laguna o el SAME, proyectos que votaron en contra”, recordó.

“Esperemos contar con otra oposición en relación a las críticas positivas y en el Concejo no van hacer muchas diferencias. Si bien Meoni no me llamó, tuve llamados de concejales del kirchnerismo que me felicitaron”, indicó.

“Para todos aquellos que quieran construir, están las puertas abiertas del Municipio”, concluyó.

Finalmente, aseguró que habrá cambios en el gabinete, pero aclaró que no serán “profundos” y que habrá una continuidad con el proyecto.