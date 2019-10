El próximo viernes 1 de noviembre, de 9 a 17 se realizará una nueva edición de Eco Canje, en el Punto Verde ubicado en el Parque Borchex, en cercanías a la Estación Saludable.

Como en cada oportunidad las autoridades de Medio Ambiente estarán presentes para charlar con los vecinos que lleven sus materiales reciclables al lugar, con el fin de entregarles un presente a cambio por su compromiso.

A propósito de la nueva citación, Perla Casella, Subsecretaria de Medio Ambiente del Municipio expresó que es una nueva edición “con el fin de fomentar la educación y la concientización sobre la importancia del reciclado para que cada vez más vecinos tengan este hábito”.

Luego, indicó que “el contenedor se inauguró hace poco tiempo en el Parque y consiste en un nuevo punto más grande, con mayor capacidad para almacenar materiales reciclables y que cuenta con atención también a la tarde, en los horarios que por lo general quedan más cómodos a muchos vecinos”.

También señaló que “tenemos supervisión constante para que no se generen desbordes como hemos tenido en determinados lugares”.

Seguidamente, Casella hizo referencia a los materiales que son aptos para reciclar y obtener un presente a cambio: “Plástico, vidrios, cartón, metal y papel. Si bien el Eco-Canje consta de un día en el que aprovechamos para tener un ida y vuelta con la gente que lleva sus reciclables, los Puntos Verdes funcionan de manera permanente y todos los días los vecinos pueden llevar sus residuos”.

Finalmente, la funcionaria también aprovechó para aclarar algunas cuestiones con respecto al contenedor que se hallaba en la plazoleta Padre Respuela al aclarar que “ese punto lo retiramos porque, a pesar de las constantes charlas que realizamos junto a los vecinos del lugar, no pudimos evitar que tiraran constantemente basura no reciclable afuera del contendedor. Por lo tanto, a las personas que llevaban material ahí los invitamos para que se acerquen al punto ubicado en el Parque Borchex que está mucho más controlado”.