Muffarotto consideró que “cada uno puede seguir trabajando en su bloque”

A la luz de los resultados del pasado domingo, la concejal de Unidad Ciudadana, Victoria Muffarotto analizó el panorama que dejaron las elecciones y habló sobre el futuro del Frente de Todos.

En diálogo con Democracia, destacó el trabajo de campaña que realizó el espacio: “En Junín no se pudo concretar el triunfo del Frente de Todos, que es lo que queríamos todos, pero trabajamos fuerte y duro. Primero en las Paso, no pudimos lograr que yo pueda pasar a las generales y después, desde el primer momento el apoyo y el acompañamiento que le di a Mario Meoni que hoy es parte del Frente de Todos. Trabajé junto a él, lo acompañé”.

Muffarotto reconoció: “Somos dos espacios diferentes, cada uno tiene una manera de trabajar o una intensidad diferente. Nosotros nos acoplamos a la del equipo de Mario y la verdad que él mismo lo dijo cuando salió a reconocer la derrota el domingo, que realmente habíamos acompañado incondicionalmente y que no había que echar culpas”.

Sobre el triunfo de Petrecca la concejal destacó que “Cambiemos ha dado vuelta muchas intendencias de la Cuarta sección electoral. En Junín fue un fenómeno la cantidad de votos que logró obtener Pablo Petrecca desde las Paso hasta las generales. Hay que analizar el triunfo de Petrecca o la derrota de Meoni pero con los números a la vista. Creo que se hizo una buena transferencia de votos”, indicó sobre el traspaso de sus votos, alcanzados en las Paso, para las generales.

Remontada nacional

En líneas generales, consideró que el triunfo de Petrecca se vio ligado a la remontada que generó el espacio respecto de las Paso.

“Cambiemos representa, si bien no al 100%, pero es la derecha argentina, una derecha fuerte que demostró que se puede manifestar en las calles, que tiene fuerza en las calles. Y me parece que los datos que arrojaron las Paso a nivel nacional, provincia y municipios fueron números que asustaron y pusieron toda la carne al asador, como se dice”.

Muffarotto aseguró que “acá en Junín se notó, volvieron unos manejos políticos de clientelismo que hacía ya rato que no veía y que ellos mismos eran los defensores de la no política de esa manera y acá en Junín tenemos un montón de ejemplos del voto a cambio de mercaderías, de dinero, de favores, de trabajo. Tuvo que ver con eso y no lo digo yo, nos lo cuenta la gente que conocemos y que hemos ido a visitar a los barrios porque realmente salimos a analizar esta cantidad de votos, de dónde habían salido. Y tiene que ver con estos factores que mencioné”.

El futuro del Frente de Todos

Para la concejal, “es muy prematuro” hablar del futuro del Frente porque “no nos hemos reunido luego del domingo con el sector de Mario Meoni. Lo haremos la semana próxima”.

A su vez destacó que “en Junín pasó algo muy particular. Fue una interna, no dentro del peronismo, fueron Paso dentro de un Frente en el que cada uno tiene una identidad propia”.

Muffarotto concluyó que “cada uno puede seguir trabajando en su bloque, más allá de tener una unidad en el sentido programático, a la hora de votar, de presentar proyectos. Me parece que esta unidad la vamos a sostener. Sostener la gestión de Alberto, de Cristina, de Axel en la provincia. A apoyar las decisiones que se van a tomar, que van a ser difíciles, pero no creo que sea necesario ser un bloque todos juntos en un lugar físico. Cada uno puede mantener su bloque”.