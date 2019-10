La Escuela de Arte Xul Solar realiza las Jornadas Formar ’19

Durante todo el año de cursada, la Escuela de Arte Xul Solar lleva adelante numerosos proyectos como parte de la formación de los futuros profesionales que estudian en la institución.

Estos proyectos y producciones serán expuestos mañana y el jueves como parte de las Jornadas de Educación Superior Artística Formar’19 que consiste en mostrar las producciones de todos los alumnos de las carreras de Diseño Gráfico, Artes Visuales, Fotografía y Cerámica.

Dentro de ese marco, se llevarán a cabo las ponencias de los proyectos de Investigación de los años superiores que nos hacen reflexionar sobre temáticas que van desde “La participación de la mujer a lo largo de la Historia del Arte Argentino” a cómo se proyecta un “Sistema Gráfico de Identidad Visual” o un análisis comparativo entre “Los sistemas educativos en América Latina” como así también “La experiencia de enseñar en contextos de encierro” por citar algunos.

También estarán visitando la jornada, escuelas secundarias de Junín y de la zona quienes acompañados por docentes y alumnos de la Institución recorrerán las instalaciones haciendo más vívida su participación en las Jornadas.

Durante dos días la Xul abre sus puertas a la Comunidad para que otras Instituciones, familias y todos los que estén interesados puedan visitarla y conocer el trabajo que se realiza desde la escuela.



Cronograma de ponencias

Miércoles 30

14 - Arte y Mujer. Indagaciones sobre la mujer desde el hacer artístico.

14.40 Espectador – receptor – seguidor - Quién mira el arte hoy?

15.20 La participación de la mujer a lo largo de la Historia del Arte Argentino.

16 - Experiencias más allá del aula -Sistema Gráfico de identidad visual Jornadas Encender.

16.40 Sistemas educativos en América Latina - El contexto determina.

17.10 Por una mirada. De la obra de Arte al objeto de uso cotidiano. Miradas autorretrato.

17.50 Proyecto abierto a la comunidad desde el Diseño Gráfico: Infografía.

Jueves 31

13.30 Poner el cuerpo

14.10 Cambio de Planes - Proyecto fotográfico sobre embarazos adolescentes no deseados.

14.50 Dualis-Manipulador y Manipulado.

15.30 Oscuros días de la injusticia social - Proyecto en base a obras de Berni, Alonso y De La Cárcova.

16.10 Luminarias. Cómo llevar adelante un proyecto Cerámico.

16.50 Privados de su libertad pero no del arte - Proyecto del anexo de la Xul Solar en la UP 13.

17.30 Informalismo en Argentina - Antecedentes en Europa y Estados Unidos.