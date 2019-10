La lluvia caída en Junín provocó anegamientos en calles y problemas en varias viviendas

La intensa lluvia que cayó en poco tiempo a la madrugada de ayer, produjo anegamiento de calles e inundaciones de casas en algunas zonas de nuestra ciudad, lo cual provocó serios inconvenientes a los vecinos.

Según el informe de Bomberos de Policía y de Defensa Civil del Municipio, no hubo evacuados pero sí algunas intervenciones.

Lluvia caída

La lluvia caída ayer, según datos proporcionados por el Servicio Meteorológico fue de unos 60 milímetros, desde la cero hora hasta las 15 horas de ayer.

Señalaron que hubo lapsos en que la tormenta se hizo intensa, por ejemplo, entre las 7.30 y las 7.45, llovió 17 ml, hecho que seguramente provocó anegamientos de algunas calles y también inundación en casas, por la falta de escurrimiento.

Bomberos intervino en tres desagotes: por inundación en dos sótanos y por canaletas tapadas, según ellos, debido a la cantidad de agua caída en poco tiempo.

La asistencia brindada por los bomberos fue en la zona céntrica, concretamente en Brasil al 50 y en Álvarez Rodríguez al 150, y en un lugar un poco más alejado como es avenida San Martín al 900.

La acción del cuerpo de bomberos se basó en el accionar de una motobomba, que según lo que explicaron succiona el agua rápidamente (30 mil litros de agua por hora), por lo cual la intervención se realizó en poco tiempo.

Por los barrios

Hubo quejas de vecinos diciendo que habían llamado a Defensa Civil y no fueron atendidos ante la urgencia.

En el Barrio San Martín, calle San Lorenzo entre Alte. Brown y Paraguay, pobladores señalan que como en la lluvia anterior, tuvieron hasta 10 cm. de agua en algunas casas, ayer temían lo peor. “Hicieron el asfalto más bajo que las otras calles y los desagües cloacales están todos tapados”, manifestaron.

Como contrapartida, el jefe de Defensa Civil, Eduardo Naya, al ser consultado por Democracia, dijo: “Ese sector siempre tuvo problemas, como el bajo de calle Chile, cuando se cruza la alcantarilla. En calle San Lorenzo hay una zona que tiene una pendiente muy grande. A las calles se les dan los niveles de acuerdo a la necesidad y a veces las casas quedan bajas”.

“En teoría, el profesional, el ingeniero estudió para saber dónde construir, pero a veces hay inconvenientes, como pasa en el barrio Los Palmares (Av. de Circunvalación, a la altura del ingreso de los clubes Pescadores y Cazadores)”, acotó.





“Inundables”

Pasado el mediodía de ayer, Naya dijo que la lluvia caída en Junín fue, estimativamente, del 61,5 ml., con períodos de tiempo de pocos minutos en que cayeron 17 ml. significando una lluvia “muy intensa”.

“Eso es lo que nos produce a veces anegamientos en algunas zonas dentro de los barrios en la ciudad. Puede ser que ocurra en una calle de una cuadra que tenga lotes muy bajos, por ejemplo en el Cuadrante Noroeste, muy próximo al canal que lo bordea, que no tiene buen drenaje porque la gente tira allí mucha basura, provocando anegamiento. Este es uno de los tantos que ocurren en la ciudad. No en todos le entra el agua a las viviendas, pero en algunos casos sí”, explicó Naya.

“Donde entró el agua fuimos a asistir, que no fue en muchas, por suerte. Lo primero que ofrecemos es la evacuación, pero no tenemos evacuados porque las familias, generalmente, no quieren dejar su vivienda y saben que donde merma la intensidad de la lluvia, el agua se les retira de la casa”, manifestó.

Entre las zonas inundables mencionó el barrio Los Palmares (av. de Circunvalación, entrada Clubes de Cazadores y Pescadores) “donde las casas están hechas en un bajo”, dijo Naya.

El otro lugar referido por el funcionario es el ubicado cruzando el puente Álvarez Rodríguez, “que se ha loteado y edificado con casas muy bonitas”, apuntó, para luego agregar que el problema es para la misma municipalidad que permitió un loteo “en una zona inundable”.

Consultado dónde colocaron las bombas de desagote, el jefe de Defensa Civil dijo que ayer se pusieron en el canal que bordea la Ruta 188.

Recordó que en la última gestión municipal se erradicaron a familias de barrio Los Perejiles, “construido en la cuneta de la Ruta”. El funcionario afirmó que dichas familias fueron llevadas a un lote cercano que está mucho más alto.