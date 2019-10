"Estamos comenzando un nuevo camino y las puertas están abiertas"

Poco antes de las 21:30 Pablo Petrecca llegó al búnker de Juntos por el Cambio, acompañado de los legisladores Laura Ricchini y Juan Fiorini, y los militantes y adherentes que estaban allí reunidos estallaron en un grito unánime: "Se siente, se siente, Pablo intendente".

El clima triunfalista había empezado más temprano. Los boca de urna habían traído buenas noticias promediando la tarde, y ya las primeras fotos con las planillas que mandaban los fiscales a los grupos de WhatsApp ratificaban la sensación de triunfo.

A las 20 llegó el equipo de audio para el discurso, luego el escenario, y entonces la música empezó a sonar en los parlantes y a hacer bailar y cantar a los presentes.

La llegada del protagonista de la jornada fue el ápice de una noche que ya estaba preparada para los festejos. Y allí arrancó el discurso del intendente reelecto.

"Un nuevo camino"

Una de las bases del discurso de Petrecca fueron los agradecimientos. Y fueron muchos. "Agradezco a Dios, por él estoy acá", arrancó el jefe comunal. También reconoció el apoyo de su familia, de la militancia, de los fiscales y a los vecinos "por este acompañamiento y por este reconocimiento".

También mencionó a otros sectores "que no forman parte de Juntos por el Cambio y nos han apoyado, muchos partidos políticos que vieron la forma de trabajo a nivel local y nos han acompañado". Y a ellos los convocó: "Estamos comenzando un nuevo camino y ellos van a ser parte. Y, por supuesto, las puertas están abiertas para todos los que quieran construir, dialogar y trabajar sinceramente por nuestro Junín porque hace falta que estemos todos juntos para salir adelante, como ya lo hemos demostrado, con trabajo, con esfuerzo, con honestidad, con transparencia, usando los recursos de los vecinos donde corresponde, no robando, haciendo cosas concretas para los vecinos".

Petrecca remarcó que "Junín eligió un intendente", y destacó su "equipazo" que, según dijo, "una vez más nos demuestra que este es el camino, que no estábamos equivocados, que este camino -quizás más largo- es el correcto".

Por otra parte, el jefe comunal auguró un futuro no exento de obstáculos: "Lamentablemente nuestra gobernadora no ha podido triunfar en nuestra provincia, y se vienen momentos difíciles, por lo cual hace falta que estemos más unidos que nunca. Les pido que trabajemos juntos, codo a codo".

Finalmente, volvió a agradecer a los que lo acompañaron, a las instituciones, a las sociedades de fomento, a todos los partidos que conforman Juntos por el Cambio, hizo especial mención al ex intendente Abel Miguel -presente en el lugar- y a los habitantes de los pueblos del partido "que han demostrado, que cuando uno se acuerda de ellos y trabaja codo a codo, también hay buenos resultados".

Y concluyó: "Se pudo dar vuelta la elección, gracias a ustedes se pudo".

"Valoraron el trabajo"

Después del discurso, en diálogo con Democracia, ratificó que "van a venir tiempos difíciles para la ciudad y el país", y agregó: "Como siempre lo hemos dicho, trabajaremos, gestionaremos y pondremos siempre los intereses de los juninenses por encima de los individuales, así que vamos a hacer lo que sabemos hacer que es trabajar con honestidad, transparencia y con esfuerzo para que la ciudad siga creciendo".

Y luego analizó por qué los juninenses volvieron a optar por él para conducir los destinos de la ciudad: "Los vecinos de Junín valoraron el trabajo, era difícil porque teníamos que levantar once puntos, pero siempre dijimos que no era matemático, que los ciudadanos eligen específicamente para cada elección, y que iban a elegir en función de los avances, de la honestidad, de la transparencia, de haber formado equipo, de haber dialogado, y sobre todas las cosas, de siempre haber dado la cara y decir la verdad, y de haber trabajado por los juninenses. Y eso es lo que fue valorado y yo estoy eternamente agradecido por este reconocimiento".

En la Cuarta

La diputada provincial Laura Ricchini, que renovó su banca en esta elección, destacó la performance de Juntos por el Cambio en nuestra ciudad y en la región: "No solo ganamos en Junín, también lo hicimos en la Cuarta Sección Electoral, estamos renovando casi la totalidad de las intendencias, y ese es otro voto de confianza. No vamos a tener a nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, pero seguiremos defendiendo a los ciudadanos de Junín, de la Cuarta y de la Provincia".