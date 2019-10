Meoni reconoció la derrota y aseguró que fue su última candidatura a intendente

En un búnker colmado de militantes, expectantes con el recuento de las mesas en las escuelas de la ciudad, a medida que iban llegando las últimas, ya alrededor de las 20,30, el candidato por el Frente de Todos Mario Meoni decidió brindar una conferencia, en la que reconoció la derrota electoral.

En sus palabras, cargadas de emotividad, remarcó que “fueron casi 70 días muy intensos donde hubo que hacer mucho esfuerzo porque tuvimos que enfrentar un aparato y una estructura municipal y un gobierno provincial y nacional volcado a pleno a tratar de revertir la elección que habían tenido en agosto. Y creo que esas condiciones son las que efectivamente hicieron que se dé ese resultado, que revierta la situación y que hoy el intendente de Junín siga siendo Pablo Petrecca por cuatro años más”.

Meoni agradeció a los grupos políticos que lo acompañaron, destacó el apoyo de Victoria Muffarotto, con quien había competido la precandidatura en las PASO y aseguró que “no hay especulaciones al respecto. Acá todos y cada uno de los grupos trabajó a full para que el municipio de Junín fuera un municipio nuestro. La verdad es que no se alcanzó, la situación también de los votos de la nación han cambiado notoriamente respecto de las PASO. Hoy Macri está ganando en Junín, ha ganado en la Región. No va a ganar en el país, afortunadamente Alberto va a ser el presidente, Axel gobernador y para eso vamos a trabajar todos juntos con mucha energía”.

Con respecto al espacio conformado entre el Frente Renovador, Unidad Ciudadana y Peronismo Juninenses aseguró que “todo lo que queda de aquí en más para adelante es consolidar este espacio político que hemos construido”.

En la misma línea, aseguró: “Ojalá que el intendente pueda mantener la misma mirada que tuvo en estos sesenta días de mirar a la gente que no tiene para comer, a la gente que no tiene para construir, para mirar a la gente que no tiene trabajo y que no haya sido solo producto de la necesidad electoral y que el lunes empiece a tener un Junín como el que era antes del 12 de agosto y que efectivamente nos incluya absolutamente a todos. Nosotros estamos dispuestos como coalición política, a acompañar lo que sea necesario en la ciudad para darle sobre todas las cosas a Alberto Fernández y a Axel Kicillof la posibilidad de que reviertan la triste situación que viven millones de argentinos”.

“Mi última candidatura como intendente”

Desde el plano personal, Meoni destacó y agradeció a todos los juninenses, a las fuerzas que acompañaron y aclaró que “no hay reproches” para nadie.

“Cuando uno mira el resultado de cada mesa, en cada una los votos que sacó Alberto Fernández y los que sacamos nosotros son más o menos los mismos, en algunas sacaron algunos votos más, nosotros en el ámbito local, en algunas otras sacó un voto más Alberto pero son circunstancias de algunos votantes, no porque haya habido alguien que haya estado pretendiendo hacer daño. Acá todos tiramos del mismo carro para adelante. Lamentablemente no se dio”.

Asimismo destacó que el Frente de Todos tendrá “un bloque de concejales muy consistente, muy importante, vamos a estar acompañando plenamente y tenemos que empezar a construir la renovación hacia el 2023. Allí vamos a elegir un nuevo intendente, ese nuevo intendente o intendenta tiene que salir de esta nueva coalición política. Lo único que pido es que trabajemos todos para eso. Para fortalecer la coalición”.

Sobre su futuro, Meoni sorprendió al asegurar: “A mí me llega el retiro como candidato obviamente. Esta fue mi última candidatura a intendente por Junín. Creo que la gente ha decidido que ya no debo ser candidato y eso claramente hay que respetarlo así que mi acompañamiento para todos ellos, esa generación nueva, impresionante de nuevos dirigentes que tenemos en Junín y que en cuatro años nos van a dar la alegría y vamos a estar festejando”.