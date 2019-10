Repercusiones y voces del Frente de Todos

Tras conocerse los resultados de las elecciones en la ciudad, Democracia y TeleJunín dialogaron con los concejales Carolina Echeverría y Lautaro Mazzutti y el dirigente Bruno Screpis quienes conforman el Frente de Todos.

Los referentes destacaron la necesidad de continuar trabajando en la construcción y el fortalecimiento del espacio, con una apuesta fuerte como oposición en el Concejo Deliberante.

Carolina Echeverría: “Una oposición trabajando por Junín”

La concejal Carolina Echeverría aseguró: “Vamos a seguir trabajando, estando junto al vecino, eso es lo que nos pide la gente. Estamos en democracia, la gente eligió, ahí tenemos que estar también nosotros como oposición acompañando lo que corresponde y explicando cuando no acompañamos por qué no lo hacemos. Ahí nos van a encontrar los ciudadanos de Junín, luchando como siempre lo hemos hecho”.

Echeverría destacó “la demostración de cariño de la gente que es el gran esfuerzo que nos tira para adelante y tenemos que estar todos juntos, consolidados como grupo político tenemos que seguir peleándola”.

Asimismo advirtió: “Todavía no sabemos la cantidad, pero vamos a tener un concejo fuerte. Lo más importante es que nos encuentre junto a la oposición trabajando por los ciudadanos de Junín”.

Bruno Screpis: “Hay que seguir ampliando las bases de esta fuerza”

El dirigente del Justicialismo Bruno Screpis llamó a “seguir trabajando, como dijo Mario (Meoni), abroquelarnos y entender que la ciudad eligió a otro candidato, es doloroso pero hay que reconocerlo y trabajar y saber por qué la gente lo votó”.

Además agregó que “también lo dijo Mario y quiero reconocerlo, los últimos sesenta días Pablo Petrecca trabajó la ciudad como nosotros pensábamos y la queríamos así que espero que la pueda continuar en estos cuatro años que le quedan de gestión”.

Sobre el espacio destacó que “como grupo está muy firme. Mañana (por hoy) charlaremos y veremos las cosas a mejorar pero hay que seguir trabajando. Nos queda un bloque de concejales, el apoyo de mucha gente, casi el 45% de la población de Junín así que en eso trabajar y mejorar”.

Screpis hizó hincapié en que es necesario “seguir ampliando las bases y seguir trabajando, que no lo hicimos mal. Fue una campaña muy austera contra todo el aparato económico y político”.

Lautaro Mazzutti: “Tenemos la misión de que Junín no se quede atrás”

“A partir de mañana (hoy) todos los que integramos la coalición tenemos que trabajar en militar para consolidar este frente en Junín”, aseguró el concejal Lautaro Mazzutti.

“Hoy no se pudo en la elección a intendente pero tenemos la obligación de construir una alternativa con vistas al 2021, al 2023 y siempre pensando en la gente”.

“Queremos una ciudad más justa, con más oportunidades, futuro para nuestros jóvenes, en defensa del trabajo genuino, del comercio, las industrias, ese es el desafío que tenemos y siempre en el camino de este gran Frente de Todos”, consideró.

Ante los triunfos de Fernández y Kicillof destacó: “Tenemos la misión de que Junín no se quede atrás en lo que estoy seguro va a ser un resurgir de la Argentina y la provincia de Buenos Aires”.