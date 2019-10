Alumnos egresados del ISETS recibieron sus diplomas en un emotivo acto

El Instituto Superior de Enseñanza Técnica en Salud ( ISETS) realizó ayer el acto de colación de sus egresados en las instalaciones de su sede, en Padre Ghío 231 de nuestra ciudad.

Alumnos de las formaciones en Radiología, Instrumentación Quirúrgica, Cardiología, Laboratorio de Análisis Clínicos, Higiene y Seguridad en el Trabajo y Agente de Propaganda Médica recibieron sus diplomas.

Stella Rustici representante legal del ISETS que actualmente está bajo la dirección de Silvia Inda, destacó a Democracia los logros, la trayectoria y las satisfacciones del cierre de un nuevo ciclo en una institución pionera en Junín en la formación de áreas de la salud, que ya cuenta con 25 años de vida.

Instituto pionero

Cuando todo comenzó, allá por el año 1995, Stella recuerda que no había nada similar.

“Somos profesionales del área de la salud y en su momento yo era jefa de servicio de laboratorio y quería formar a los técnicos que trabajaban conmigo. Veíamos que hacían falta, que era una necesidad esa formación intermedia”, plantea.

“Inicialmente quisimos hacerlo para la educación pública a través del hospital pero no había recursos, entonces lo planteamos para la educación privada. Somos una institución de gestión privada, oficial, no subvencionada”, explica sobre ISETS.

En los inicios, las carreras disponibles eran Laboratorio de Análisis Clínicos -la primera-, y luego se sumaron Radiología, Instrumentación quirúrgica, Cardiología, Agente de Propaganda Médica, Protésico Dental y Seguridad e Higiene en el trabajo, una de las últimas incorporadas.

Todas se eligen en base a la salida laboral y se desarrollan por cuatrimestres.

Rustici explicó: “Trabajamos con grupos chicos porque en segundo y tercer año realizan prácticas en empresas o instituciones. Es muy personalizado, trabajamos con tutorías y tenemos muchas satisfacciones con nuestros egresados”.

Además destacó: “Los alumnos aprenden a pensar el área de la salud y la conocen y se abren caminos gracias a esa formación. Y mucho tienen que ver las prácticas porque con ellas aprenden el trabajo, lo conocen y es un valor agregado para quien luego va a pedir un trabajo”.

Actualmente la institución cuenta con alrededor de 150 alumnos y un staff de 25 docentes.

Inscripción desde noviembre

En la primera semana de noviembre comienza la inscripción y se mantiene hasta el inicio de clases, porque según explicó la representante legal: “Mantenemos entrevistas con el 100% de los ingresantes. Eso lleva tiempo y se realiza con turnos, para que puedan conocer los aspectos académicos de la carrera, de qué se trata”.

Actualmente la institución ofrece las formaciones de Laboratorio, Radiología, Instrumentación Quirúrgica, Cardiología, Agente de Propaganda Médica, Seguridad e Higiene en el trabajo y un curso de Auxiliar de Atención al Público para instituciones de salud, que a su vez adquieren esa certificación los alumnos que realizan las tecnologías.

Egresados por carreras

-Técnico Superior en Salud con Especialidad en Radiología: Fabiano, Federico Omar; Hellbush, Sandra Cecilia; Olguín, Yamila Soledad; Romera, Tomas Mateo; Silva, Milagros Soledad; Tula, Alejandro Luis; Vega, Sofía.

-Técnico Superior en Salud con Especialidad en Instrumentación Quirúrgica: Agüero, Tamara Lucila; Amigo, Camila Micaela; Campo, Bertina; Fernández, Eugenia; Heitman, Mailen Rut; Litardo, Sofía; Lo Gaffo, Agustina; Monasterio, Rocío Valeria; Rabadán, Juan Manuel; Rossetti, Manuela; Rubilotti, Santiago Nicolás; Saccoccia, Carla; Traverso, Juan María; Vitali, Manuela Soledad.

-Técnico Superior en Salud con Especialidad en Cardiología: Medina, Andrea Ivonne.

-Técnico Superior en Salud con Especialidad en Laboratorio de Análisis Clínicos: Benítez, Maira Evelyn; Tagliero, María Milagros; Santillán, María Mercedes.

-Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo: Antonione Blattner, Giuliana Ayelen; Bard Efner, Stefano Elian.

-Agente de Propaganda Médica: Torreta, Martín.